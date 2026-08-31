Imagens gravadas na Expo Tarauacá mostram o servidor ingerindo bebidas alcoólicas horas antes da colisão/ Foto: Reprodução

O advogado João Victor Casas Lopes, que atua como assessor especial na Casa Civil do Governo do Estado do Acre, foi preso no município de Tarauacá após se envolver em um acidente de trânsito que provocou a morte de três pessoas na madrugada deste domingo (30). A informação sobre a identidade e a função do motorista foi confirmada pelo portal g1 Acre. O fato ocorreu em um trecho da BR-364, entre os municípios de Tarauacá e Feijó.

De acordo com o delegado José Ronério, responsável pelas primeiras apurações, o motorista passou por exames que constataram o consumo de bebidas alcoólicas. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o advogado ingerindo álcool durante a realização da Expo Tarauacá, onde participava de atividades de campanha política horas antes da colisão.

A colisão provocou a morte imediata de três ocupantes dos veículos envolvidos. As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Parente da Silva, Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira e Verony da Costa Viana Silva.

Uma quarta pessoa atingida no impacto sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico. A identidade da vítima sobrevivente e o quadro de saúde atual não foram informados pelas autoridades locais.

A Polícia Civil e os peritos criminais trabalham na reconstituição do local do acidente para esclarecer a velocidade dos veículos e a dinâmica exata da batida. O servidor público permanece custodiado à disposição da Justiça em Tarauacá.