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Vinda do seringal, empreendedora faz renda extra na Expoacre 2026

Lourdes Silva faz parte do Galpão do Empreendedorismo Feminino

Por Redação ContilNet
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Lourdes vende no espaço de empreendedorismo feminino na Expoacre
Lourdes vende no espaço de empreendedorismo feminino na Expoacre/Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 também é uma chance de ganhar uma renda extra. Neste domingo (1), dona Lourdes Silva afirma que está garantindo uma renda extra na feira do agro negócio acreana.

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“Acompanho este grupo desde o início de suas atividades e sinto-me muito honrada em participar. Gostaria de expressar meu agradecimento à CEMEC, à Acisa e ao coletivo Elas Fazem Acontecer; sinto-me parte integrante dessa iniciativa”, afirma.

Silva chegou a comercializar carvão e borracha, atuando a muito tempo no ramo/Foto: ContilNet

A vendendora de tupperware convidou a todos que visitam a Expoacre a conhecerem o espaço, onde encontrarão diversas novidades.

“Trabalho com utilidades domésticas, cosméticos, maquiagens e moda íntima, além dos produtos oferecidos pelas minhas colegas empreendedoras. Meu empreendimento teve início logo após a minha mudança do Seringal para a cidade, onde precisei buscar novas formas de subsistência”, conta sobre a sua história.

Silva chegou a comercializar carvão e borracha, atuando a muito tempo no ramo. Com a chance dada pelo serviço de empreendedorismo feminino, ela garante uma nova gama de produtos para vender.

 

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