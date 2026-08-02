Lourdes Silva faz parte do Galpão do Empreendedorismo Feminino

Lourdes vende no espaço de empreendedorismo feminino na Expoacre/Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 também é uma chance de ganhar uma renda extra. Neste domingo (1), dona Lourdes Silva afirma que está garantindo uma renda extra na feira do agro negócio acreana.

“Acompanho este grupo desde o início de suas atividades e sinto-me muito honrada em participar. Gostaria de expressar meu agradecimento à CEMEC, à Acisa e ao coletivo Elas Fazem Acontecer; sinto-me parte integrante dessa iniciativa”, afirma.

A vendendora de tupperware convidou a todos que visitam a Expoacre a conhecerem o espaço, onde encontrarão diversas novidades.

“Trabalho com utilidades domésticas, cosméticos, maquiagens e moda íntima, além dos produtos oferecidos pelas minhas colegas empreendedoras. Meu empreendimento teve início logo após a minha mudança do Seringal para a cidade, onde precisei buscar novas formas de subsistência”, conta sobre a sua história.

Silva chegou a comercializar carvão e borracha, atuando a muito tempo no ramo. Com a chance dada pelo serviço de empreendedorismo feminino, ela garante uma nova gama de produtos para vender.