Acreano é assassinado na Bolívia e corpo é encontrado em estrada; três são presos

Vítima apresentava lesões contusas na cabeça e no rosto

Um homem identificado Mateus Araújo, de 32 anos, natural de Cruzeiro do Sul (AC), foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (20), no departamento de Pando, na Bolívia.

O corpo foi localizado às margens da estrada Cobija–Porvenir, nas proximidades de um clube de música.

A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) investiga as circunstâncias da morte.

De acordo com informações preliminares da polícia boliviana, a vítima apresentava lesões contusas na cabeça e no rosto, além de um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do abdômen.

No local do crime, os agentes encontraram quatro munições calibre .22. Também foi apreendida uma motocicleta com marcas de sangue, que poderá auxiliar nas investigações.

A FELCC recolheu imagens de câmeras de segurança da região para dar continuidade à apuração do caso e identificar os responsáveis pelo homicídio.

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Como parte das investigações, a polícia prendeu três suspeitos, que permanecem à disposição das autoridades enquanto o caso segue sendo investigado.

Conteúdo Original / Fonte: UNITEL Pando