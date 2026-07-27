ContilNet reúne jornalistas para analisar bastidores da disputa eleitoral no Acre

A transmissão está marcada para as 16h, no canal do ContilNet Notícias no YouTube

Everton Damasceno, Gina Menezes, Crica e Luciano Tavares/Foto: Reprodução

Os principais acontecimentos que já movimentam o cenário político do Acre serão tema de uma edição especial do podcast Em Cena, do ContilNet, na próxima segunda-feira (27). O programa vai reunir jornalistas com ampla experiência na cobertura política para discutir as articulações que antecedem as eleições.

Participam do debate Everton Damasceno, do ContilNet Notícias; Gina Menezes, da Folha do Acre; Luis Carlos Moreira Jorge, conhecido como Crica, do ac24horas; e Luciano Tavares, do Notícias da Hora.

A transmissão está marcada para as 16h, no canal do ContilNet Notícias, no YouTube. Durante a conversa, os convidados vão analisar os bastidores da política acreana, os movimentos dos grupos políticos, a formação de candidaturas e os possíveis cenários para a disputa eleitoral.

Com anos de atuação no jornalismo, os quatro profissionais acompanham de perto o dia a dia da política no estado. Ao longo da carreira, eles cobriram eleições municipais e gerais, sessões da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), da Câmara de Rio Branco e outros acontecimentos importantes da política acreana.