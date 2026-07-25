Evento reuniu uma multidão que preencheu por completo a quadra e arquibancadas

Evento chancelou a aliança de seis partidos (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata. — Foto: Sophia Sobralino

Alan Rick reúne multidão em convenção que oficializa sua candidatura ao Governo

Em uma grande demonstração de força política e apoio popular, a convenção do Republicanos realizada na tarde e noite deste sábado (25) lotou as dependências do Ginásio do Sesc, na capital acreana.

O evento reuniu uma multidão que preencheu por completo a quadra e as arquibancadas do espaço para prestigiar a oficialização da candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre.

Desde as primeiras horas que antecederam o início do ato, o fluxo de apoiadores, militantes, lideranças comunitárias e comitivas vindas do interior do estado foi intenso. Nem mesmo as instabilidades do tempo desanimaram o público, que transformou a quadra em uma verdadeira festa com bandeirões, faixas e gritos de incentivo.

A mobilização de público confirmou a grande expectativa da organização do evento, chancelando a aliança de seis partidos (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata) e apresentando os mais de 100 candidatos a deputado estadual e federal, além das candidaturas majoritárias ao Senado e o anúncio do empresário Ricardo Leite como vice na chapa de Alan Rick

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