O pré-candidato disse que acreditava que seria chamado para discutir a vaga ao Senado

Eduardo Velloso falou sobre saída do grupo de Mailza/Foto: Gabriel Bader/Orna Audiovisual

O pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, Eduardo Velloso, explicou os motivos que o levaram a deixar a base da governadora Mailza Assis (PP) para integrar a chapa encabeçada por Tião Bocalom (PSDB) na disputa pelo governo do Acre. A declaração foi dada durante a sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre 2026.

Segundo Velloso, embora tenha permanecido no grupo político que chegou ao poder em 2018, ele não participou das discussões sobre a formação da chapa majoritária para as eleições deste ano.

“Eu, o Bocalom e o Alan Rick pertencemos ao mesmo campo e estávamos juntos em 2018. De lá para cá, permaneci no grupo inicial. Mas não tive espaço para fazer uma composição, para conversar sobre como seria esse processo”, afirmou.

O pré-candidato disse que acreditava que seria chamado para discutir a vaga ao Senado na chapa governista, mas isso não aconteceu.

“Eu acreditei que seria chamado para conversar, até mesmo como terceiro nome ao Senado, como aconteceu em outro grupo. Mas isso não ocorreu”, declarou.

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Velloso afirmou que a mudança de lado ocorreu após receber um convite direto de Tião Bocalom, que, segundo ele, abriu espaço para discutir propostas de governo, principalmente para a área da saúde.

“O Bocalom me chamou, me deu espaço e disse: ‘Filhão, me ajude a mudar e transformar o Acre’. Nas conversas, eu me senti parte do processo e hoje acredito no projeto dele, especialmente com um olhar para a saúde, que é o maior gargalo do estado”, disse.

Durante a entrevista, o parlamentar também destacou que mantém diálogo com lideranças de diferentes espectros políticos e defendeu a interlocução institucional como instrumento para viabilizar investimentos para o Acre.

“Como parlamentar, eu converso com todo mundo. É com diálogo que se muda a vida das pessoas. Tenho boa relação com o ex-ministro das Cidades, Jader Filho, e foi por meio desse diálogo que conseguimos trazer mais de mil moradias para o Acre”, afirmou.