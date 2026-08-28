Duas pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira e capotar na BR-364

As duas vítimas ainda estavam dentro do automóvel quando os militares chegaram ao local

Bombeiros encontraram o veículo fora da pista, após descer a ribanceira — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros do Acre

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista, descer uma ribanceira e capotar na BR-364, nas proximidades do bairro Custódio Freire, em Rio Branco, na quinta-feira (27). As identidades das vítimas não foram divulgadas.

As informações foram divulgadas pelo g1 Acre, que relatou que equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o veículo fora da rodovia após o acidente. As duas vítimas ainda estavam dentro do automóvel quando os militares chegaram ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe realizou os procedimentos de segurança e desligou a bateria do carro para reduzir possíveis riscos durante o atendimento.

Na avaliação inicial dos militares, as vítimas apresentavam ferimentos leves. Não houve registro de mortes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do Acre (PM-AC) também foram acionados e estiveram no local.

As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar dos bombeiros e, após a conclusão dos procedimentos, ficaram sob os cuidados da equipe do Samu.

Conteúdo Original / Fonte: G1 Acre