Duas pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira e capotar na BR-364

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista, descer uma ribanceira e capotar na BR-364, nas proximidades do bairro Custódio Freire, em Rio Branco, na quinta-feira (27). As identidades das vítimas não foram divulgadas.
As informações foram divulgadas pelo g1 Acre, que relatou que equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o veículo fora da rodovia após o acidente. As duas vítimas ainda estavam dentro do automóvel quando os militares chegaram ao local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe realizou os procedimentos de segurança e desligou a bateria do carro para reduzir possíveis riscos durante o atendimento.
Na avaliação inicial dos militares, as vítimas apresentavam ferimentos leves. Não houve registro de mortes.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do Acre (PM-AC) também foram acionados e estiveram no local.
As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar dos bombeiros e, após a conclusão dos procedimentos, ficaram sob os cuidados da equipe do Samu.