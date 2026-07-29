Acre terá mais de 169 vagas em concursos com salários de até R$ 35,8 mil

Mapeamento regional traz certames abertos e iminentes em órgãos estaduais e prefeituras; preparação antecipada é a chave para a posse

REPRODUÇÃO

O mercado de trabalho para quem almeja uma vaga permanente no setor público do Acre apresenta um cenário altamente promissor ao longo de 2026. Diversos órgãos da administração pública estadual e municipal avançam no planejamento burocrático de novos certames, ofertando opções para candidatos com formação de níveis médio, técnico e superior em múltiplas áreas de conhecimento.

A diversidade das seleções viabiliza o planejamento focado em carreiras administrativas, de saúde, segurança pública, fiscal e jurídica no estado.

Estratégia Local: Especialistas em exames regionais destacam que iniciar a preparação antes da publicação oficial da banca organizadora garante vantagem competitiva no domínio da legislação estadual.

Mapeamento dos órgãos, etapas contratuais e remunerações no Acre

A busca por uma colocação no serviço público acreano exige acompanhamento rigoroso dos diários oficiais e das autorizações governamentais. De acordo com o levantamento analítico e o panorama informativo elaborados pelo portal especializado Gran Concursos Online, há uma movimentação contínua de comissões e bancas examinadoras.

Conforme os dados consolidados e o acompanhamento diário detalhados na cobertura do Gran Concursos Online, a estrutura desse conjunto de certames organiza-se sob os seguintes marcos centrais:

Volume de Vagas Confirmadas: O levantamento do Gran Concursos Online indica a garantia de pelo menos 169 vagas confirmadas em editais iminentes no território acreano;

Níveis de Escolaridade: As oportunidades mapeadas pelo Gran Concursos Online distribuem-se entre funções para profissionais com nível médio e superior completo;

Ganhos de Destaque: Conforme publicado pelo Gran Concursos Online , o teto salarial oferecido nos quadros do estado pode alcançar a marca expressiva de R$ 35.800,00 , a depender da carreira escolhida;

Guia de Planejamento: O panorama prático organizado pelo Gran Concursos Online atua como uma ferramenta para o candidato entender o estágio burocrático das seleções e organizar seu plano de revisões.

Especialistas em concursos do Gran Concursos Online reforçam que os estudantes acreanos devem focar na constância do plano de estudos, intercalando a teoria com a resolução massiva de provas aplicadas anteriormente no estado. Manter-se atento aos avisos de comissões e às escolhas de bancas organizadoras é o passo fundamental para assegurar a sonhada aprovação.

Concursos Acre: Edital Publicado

Saiba quais concursos da região Norte estão com edital publicado! Confira mais sobre os Concursos Abertos com prazo de inscrições abertas.



Concursos Acre: banca definida

Não há, no momento, concursos no Acre com banca definida. Em breve o conteúdo será atualizado com mais informações.

Concursos Acre: banca em definição

Concurso Câmara de Rio Branco AC

O edital do Concurso Rio Branco AC pode sair em breve! A Câmara de Rio Branco (AC) já deu início ao processo para contratação da banca organizadora do próximo concurso público. Devem ser ofertadas 30 vagas de níveis médio e superior com iniciais de até R$ 11.488,57.

Concursos Acre: Comissão formada

Controladoria-Geral do Estado do Acre

O concurso da CGE AC faz parte do Plano de Integridade da Controladoria, que prevê a publicação do edital até dezembro de 2026. A comissão já foi formada, e o primeiro certame do órgão pode ser realizado em breve.

Concurso: CGE AC

Cargos: Auditor e Técnico de Controle Interno

Vagas: em definição

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Remuneração: em definição

Mais informações sobre o concurso CGE AC

Concurso Aleac

O concurso ALEAC para ingresso na Assembleia Legislativa do Estado do Acre formou comissão para a organização do novo concurso.

Concurso: ALEAC

Cargos: Técnico, Analista Legislativo, Consultor

Vagas: em definição

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Remuneração: até R$ 3,2 mil

Mais informações sobre o concurso ALEAC

Concurso CRM AC

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre está com comissão formada para o concurso público que irá compor o quadro de pessoal da autarquia.

Concurso: CRM AC

Cargos: em definição

Vagas: em definição

Escolaridade: em definição

Remuneração: até R$ 4,3 mil

Mais informações sobre o concurso CRM AC

Concurso PGE AC

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre pode publicar edital em breve. Os estudos já foram iniciados.

Concurso: PGE AC

Cargos: Analista, Técnico e Auxiliar da PGE

Vagas: em definição

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Remuneração: até R$ 6,2 mil

Mais informações sobre o concurso PGE AC

Concursos Acre: Previstos

Concurso DPE AC

O Concurso DPE AC foi citado na Lei Orçamentária Anual de 2026, indicando previsão de recursos para contratação de pessoal.

Concurso: DPE AC

Cargos: Analista e Técnico

Vagas: em definição

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Remuneração: até R$ 7,6 mil

Mais informações sobre o concurso DPE AC

Concurso SEMSA Rio Branco AC

Novo Concurso SEMSA Rio Branco AC deve acontecer em breve! O Prefeito Municipal, Tião Bocalom, anunciou a realização de um novo certame para o provimento efetivo de vagas para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco.

Concurso Polícia Civil AC

A Polícia Civil do Estado do Acre tem 139 vagas autorizadas para recompor seu efetivo, conforme anunciou a governadora Mailza Assis em abril de 2026.

Concurso: PC AC

Cargos: Oficial Investigador, Perito e Delegado

Vagas: 139

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00

Mais informações sobre o concurso PC AC

Concurso TJ AC Juiz

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre está com uma resolução que regulamenta uma nova seleção já publicada. Dessa forma, a publicação de um novo edital é bastante esperada.

Concurso: TJ AC Juiz

Cargos: Juiz de Direito Substituto

Vagas: em definição

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: iniciais de R$ 35.877,00

Mais informações sobre o concurso TJ AC Juiz

FAQ

Quantas vagas estão previstas para os concursos no Acre em 2026?

Segundo o panorama detalhado pelo Gran Concursos Online, há pelo menos 169 vagas confirmadas em editais iminentes pelo estado.

Qual é o salário máximo oferecido entre as oportunidades no Acre?

Conforme o levantamento do Gran Concursos Online, as remunerações iniciais podem chegar ao valor de R$ 35,8 mil em carreiras de topo.

Quais níveis de escolaridade serão contemplados nos novos editais?

De acordo com os dados compilados pelo Gran Concursos Online, as seleções englobam vagas para candidatos com escolaridade de níveis médio e superior.

Acompanhe as atualizações dos diários oficiais municipais e do estado do Acre, organize seus ciclos de estudo com foco nas disciplinas de maior peso e treine com simulados periódicos. Escolha a sua instituição de foco e acompanhe todas as notícias sobre comissões, bancas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Gran Concursos Online