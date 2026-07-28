Ifac: Campus Tarauacá abre matrículas para vagas remanescentes

Edital destina-se ao preenchimento de 16 vagas para ingresso no semestre letivo 2026.2 e matrículas serão realizadas nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29) de julho

Estudantes, pesquisadores, servidores e integrantes da comunidade poderão submeter seus trabalhos até 31 de agosto./ Foto: Reprodução

Está aberto o Processo Seletivo Simplificado destinado, exclusivamente, ao preenchimento das vagas remanescentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, ofertado pelo campus Tarauacá, para ingresso no semestre letivo de 2026.2.

Ao todo, são ofertadas 16 vagas. As matrículas serão realizadas nos dias 28 de julho de 2026 (terça-feira) e 29 de julho de 2026 (quarta-feira), por ordem de chegada e mediante apresentação de toda a documentação exigida, até o preenchimento do total de vagas disponíveis.

O atendimento ocorrerá na Sala do Registro Escolar, localizada na Rodovia BR-364, km 539, sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul (AC), em frente ao Frigorífico BMG.

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Documentação necessária – No ato da matrícula, os(as) candidatos(as) ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio deverão apresentar uma foto 3×4 recente, além dos documentos originais e respectivas cópias:

Carteira de Identidade (RG) ou identidade militar expedida pelas Forças Armadas; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica, telefone ou outro documento que comprove o endereço); Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos devem observar as exigências previstas no edital e comparecer ao local de matrícula com toda a documentação necessária para efetivação do procedimento.

Conteúdo Original / Fonte: Ifac