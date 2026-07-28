28/07/2026
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Ifac: Campus Tarauacá abre matrículas para vagas remanescentes

Edital destina-se ao preenchimento de 16 vagas para ingresso no semestre letivo 2026.2 e matrículas serão realizadas nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29) de julho

Por Redação ContilNet 28/07/2026 às 14:28
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Ifac: Campus Tarauacá abre matrículas para vagas remanescentes
Estudantes, pesquisadores, servidores e integrantes da comunidade poderão submeter seus trabalhos até 31 de agosto./ Foto: Reprodução

Está aberto o Processo Seletivo Simplificado destinado, exclusivamente, ao preenchimento das vagas remanescentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, ofertado pelo campus Tarauacá, para ingresso no semestre letivo de 2026.2.

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Ao todo, são ofertadas 16 vagas. As matrículas serão realizadas nos dias 28 de julho de 2026 (terça-feira) e 29 de julho de 2026 (quarta-feira), por ordem de chegada e mediante apresentação de toda a documentação exigida, até o preenchimento do total de vagas disponíveis.

O atendimento ocorrerá na Sala do Registro Escolar, localizada na Rodovia BR-364, km 539, sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul (AC), em frente ao Frigorífico BMG.

ACESSE TODOS OS EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO

Documentação necessária – No ato da matrícula, os(as) candidatos(as) ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio deverão apresentar uma foto 3×4 recente, além dos documentos originais e respectivas cópias:

  1. Carteira de Identidade (RG) ou identidade militar expedida pelas Forças Armadas;
  2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  3. Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica, telefone ou outro documento que comprove o endereço);
  4. Histórico Escolar do Ensino Médio;
  5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
  6. Boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos devem observar as exigências previstas no edital e comparecer ao local de matrícula com toda a documentação necessária para efetivação do procedimento.

Conteúdo Original / Fonte: Ifac

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