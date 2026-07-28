Salários variam de R$ 3.851,38 a R$ 5.702,38/Foto: Reprodução

As inscrições para o processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Acre (Senai-AC) terminam nesta terça-feira (28), às 23h59 (horário de Brasília) e às 21h59 (horário do Acre).

A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva para futuras contratações nas unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os salários variam de R$ 3.851,38 a R$ 5.702,38, além de benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e seguro de vida.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site da Concepção Consultoria, empresa responsável pela organização do certame.

As oportunidades contemplam áreas industriais, educacionais e tecnológicas, incluindo: Vestuário; Automotiva; Construção Civil; Eletrotécnica; Panificação e Confeitaria; Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação; Telecomunicações; Pedagogia e Psicologia Escolar.

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de agosto e contará com questões de Língua Portuguesa, Informática, Regimento do Senai e Conhecimentos Específicos.

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As oportunidades contemplam áreas industriais, educacionais e tecnológicas, incluindo: Vestuário; Automotiva; Construção Civil; Eletrotécnica; Panificação e Confeitaria; Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação; Telecomunicações; Pedagogia; e Psicologia Escolar.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 31 de agosto.