Concurso PRF Administrativo: metade dos cargos estão vagos; veja!

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A necessidade de reposição de pessoal na Polícia Rodoviária Federal (PRF) atingiu um patamar urgente. Um novo levantamento oficial revelou que a defasagem no quadro de pessoal da área de apoio da corporação não para de crescer, fazendo com que exatamente metade das vagas previstas para a carreira de nível médio estejam desocupadas no país.

A falta de servidores administrativos impacta diretamente a atuação nas estradas, uma vez que policiais operacionais precisam assumir rotinas burocráticas para manter as unidades funcionando.

Aumento da Defasagem: Os dados atuais mostram um salto no número de cargos vagos na área administrativa em comparação com anos anteriores, reforçando a urgência da autorização do concurso federal.

Cargos vagos, pedido no MGI, cronograma e remuneração

A liberação da nova seleção pública depende do aval do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). De acordo com os dados exclusivos obtidos pelo veículo especializado Folha Dirigida, a corporação já apresentou a estrutura e o planejamento de execução do certame.

Conforme o levantamento detalhado e as informações divulgadas na cobertura da Folha Dirigida, os principais pontos do panorama interno do órgão organizam-se da seguinte forma:

Defasagem no Quadro: O levantamento da Folha Dirigida aponta que a PRF conta atualmente com 273 cargos vagos de agente administrativo, o que representa 50% de todo o quadro previsto de 546 postos;

Vagas Solicitadas: Conforme publicado pela Folha Dirigida , o pedido enviado ao Governo Federal solicita o provimento de 264 vagas para a carreira integrante do PECPRF;

Previsão de Edital: O cronograma preliminar apresentado pela corporação e revelado pela Folha Dirigida estima autorização em setembro, contratação da banca em outubro e publicação do edital em novembro de 2026 , com nomeações em abril de 2027;

Ganhos e Requisitos: A função exige apenas diploma de ensino médio completo e oferece remuneração inicial de R$ 7.297,28, já somando o vencimento básico, a gratificação de 100 pontos e o auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.

Além do déficit administrativo, a PRF também confirmou a existência de 369 cargos vagos na carreira de Policial Rodoviário Federal. Especialistas ouvidos pela Folha Dirigida ressaltam que os candidatos devem manter o foco nos estudos das matérias de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação, já que o último concurso da área de apoio foi realizado há mais de uma década, em 2014.

FAQ

Quantos cargos de Agente Administrativo da PRF estão vagos atualmente?

Segundo apuração exclusiva da Folha Dirigida, a PRF registra 273 cargos vagos na carreira de nível médio, o que equivale a metade do quadro total da corporação.

Qual é o salário inicial do cargo de Agente Administrativo da PRF?

Conforme informado pela Folha Dirigida, a remuneração é de R$ 7.297,28, composta pelo vencimento básico, gratificação e auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.

Quando o edital do concurso PRF Administrativo pode ser publicado?

De acordo com o cronograma estimado enviado ao MGI e divulgado pela Folha Dirigida, a meta da corporação é lançar o edital em novembro de 2026, caso receba autorização no segundo semestre.

Acompanhe os andamentos do pedido de autorização do concurso no Ministério da Gestão, organize seus ciclos de estudos com base nas matérias do edital anterior e faça simulados periódicos. Escolha a sua área de foco e acompanhe todas as notícias sobre seleções federais, autorizações, bancas e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida