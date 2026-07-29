29/07/2026
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TJAC convoca aprovados em seleção de estágio para entrega de documentos

Chamamento contempla estudantes de diversas áreas e municípios

Por Anne Nascimento, ContilNet 29/07/2026 às 11:49
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TJAC convoca aprovados em seleção de estágio para entrega de documentos
Sede do TJAC — Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou a 39ª convocação de acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para estágio de graduação. Os candidatos chamados devem apresentar a documentação necessária para cadastro e possível convocação conforme o surgimento de vagas nas unidades judiciárias e administrativas.

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A convocação contempla estudantes aprovados para atuar em diversas áreas e abrange as comarcas de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

De acordo com o edital, os candidatos convocados deverão encaminhar a documentação exigida para o e-mail da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (SUGED) no prazo de cinco dias úteis. O não cumprimento da exigência poderá resultar na perda da vaga no processo seletivo.

LEIA TAMBÉM: Estado abre inscrições para processo seletivo de estágio no Acre

Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, carteira de trabalho, título eleitoral, comprovante de residência, histórico escolar com índice de rendimento acadêmico, declaração de matrícula ou frequência no curso de graduação, além de certidões negativas e outros documentos previstos no edital.

O processo seletivo foi aberto pelos editais nº 01/2025 e nº 03/2025, publicados no Diário da Justiça Eletrônico, e os candidatos convocados passam a integrar o cadastro conforme a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas.

O TJAC reforçou que a atualização dos dados e a entrega dos documentos são etapas necessárias para agilizar o contato com os estudantes quando houver disponibilidade de lotação.

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