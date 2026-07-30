Concurso Receita Federal: Sindifisco cobra ampliação das vagas para auditor

Foto: Reprodução

A aprovação do novo concurso público da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil trouxe alívio para quem aguardava oportunidades no Fisco, mas acendeu um alerta de insatisfação entre as entidades representativas da carreira. O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) reuniu-se com a cúpula da administração do órgão para cobrar formalmente a ampliação do quantitativo de vagas ofertadas no edital recém-autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Para os representantes da categoria, a oferta de apenas 30 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal não supre a perda contínua de quadros provocada por aposentadorias ao longo da última década.

Déficit Acumulado: O encolhimento do quadro de pessoal compromete a capacidade operacional e de fiscalização da Receita Federal, tornando indispensável a recomposição contínua de servidores.

Mapeamento do déficit, portaria do MGI e o entrave do período eleitoral

A viabilização do concurso e a definição do total de nomeações passam por regramentos orçamentários e normativos federais. De acordo com o acompanhamento institucional e as informações apuradas pelo portal especializado Direção Concursos, a portaria assinada pela ministra Esther Dweck contempla um total de 146 cargos de nível superior para o órgão.

Conforme as estatísticas e as regras detalhadas na cobertura do Direção Concursos, os aspectos fundamentais da seleção estruturam-se da seguinte forma:

Distribuição das Vagas: O levantamento do Direção Concursos mostra que a portaria autorizou 116 vagas para Analista-Tributário e 30 vagas para Auditor-Fiscal da Receita Federal;

Queda Histórica: Dados apresentados pelo Sindifisco e destacados pelo Direção Concursos revelam que o número de auditores caiu de 12.158 em 2012 para 7.733 em 2021, uma redução expressiva de 4.425 profissionais ;

Prazos Legais: Conforme apontado pelo Direção Concursos , a Receita Federal tem até seis meses após a publicação da portaria para lançar o edital oficial, sob pena de perda de efeito da autorização;

Posição da Gestão: O Direção Concursos informou que o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito da Justa Neves, reconheceu a necessidade de ao menos 650 novos servidores apenas para o Órgão Central, mas explicou que as restrições do período eleitoral impedem o aumento de vagas neste momento.

Especialistas ouvidos pelo Direção Concursos destacam que o edital deve respeitar o intervalo mínimo de dois meses entre a sua publicação e a aplicação da primeira prova. Candidatos focados na área fiscal devem manter a rotina de preparação intensiva em disciplinas cruciais, como Direito Tributário, Legislação Aduaneira e Contabilidade Geral.

Último concurso Receita Federal

O concurso Receita Federal teve seu edital publicado em dezembro de 2022. Organizado pela FGV, o certame ofertou 699 vagas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, com salário inicial de até R$ 22.921,71.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

1ª etapa:

a) Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório;

2ª etapa:

a) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

De acordo com a banca organizadora, o certame contou com a participação de 156.373 candidatos inscritos.

Resumo concurso Receita Federal

Situação : concurso autorizado (edital ainda não publicado)

: concurso autorizado (edital ainda não publicado) Banca : a definir

: a definir Vagas : 146

: 146 Cargos : Auditor-Fiscal da Receita Federal Analista Tributário da Receita Federal

: Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários iniciais : a definir (não constam na portaria de autorização)

: a definir (não constam na portaria de autorização) Prazo para edital: até 6 meses a partir da publicação da portaria (03/07/2026)

Último edital

FAQ SEO

Quantas vagas foram autorizadas para o novo concurso da Receita Federal?

Segundo apuração do Direção Concursos, o MGI autorizou 146 vagas, sendo 116 para Analista-Tributário e 30 para Auditor-Fiscal.

Por que o Sindifisco cobra o aumento das vagas para Auditor-Fiscal?

Conforme o Direção Concursos, o sindicato alega que o órgão sofreu uma perda de mais de 4,4 mil auditores na última década e que 30 vagas são insuficientes para a demanda operacional.

Qual o prazo limite para a publicação do edital da Receita Federal?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, a Receita Federal tem o prazo de até seis meses, a partir da publicação da portaria de autorização, para lançar o edital oficial.

Acompanhe as atualizações sobre o edital do Fisco nos canais oficiais do governo, estruture seus ciclos de estudo com foco nas disciplinas de maior peso e treine com simulados periódicos. Escolha a sua carreira de foco e acompanhe todas as notícias sobre seleções, bancas organizadoras, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos