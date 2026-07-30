Concursos de 2026 devem abrir mais de 160 mil vagas no país

Lei Orçamentária Anual impulsiona contratações nos três Poderes da União, MPU e DPU

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O panorama para quem busca uma vaga definitiva no serviço público ao longo de 2026 apresenta um cenário sem precedentes no país. Impulsionados pela aprovação e pelas diretrizes da Lei Orçamentária Anual (LOA), centenas de órgãos federais, estaduais e municipais preparam o lançamento de novos editais de seleção, contemplando áreas estratégicas da administração e carreiras para todos os níveis de escolaridade.

A reestruturação de quadros defasados e a criação de novos postos garantem o aporte financeiro necessário para nomeações imediatas em todo o território nacional.

Aporte Orçamentário: A priorização de investimentos nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública é a chave para a abertura histórica de postos de trabalho no funcionalismo.

Distribuição das vagas pelos Poderes, salários e o mapeamento das seleções

A garantia de aprovação em seleções disputadas exige o início dos estudos antes mesmo do lançamento oficial do edital. De acordo com o levantamento jornalístico detalhado e as projeções analíticas organizados pelo portal especializado Estratégia Concursos, a oferta total de vagas está distribuída entre as principais esferas governamentais.

Conforme os dados oficiais da LOA e o mapeamento exclusivo divulgado na cobertura do Estratégia Concursos, a divisão dos postos de trabalho estrutura-se sob a seguinte configuração:

Poder Executivo: O levantamento do Estratégia Concursos indica a liderança com 155.381 vagas previstas em ministérios, autarquias, agências e órgãos operacionais;

Poder Judiciário: A compilação traz 6.983 vagas voltadas para tribunais federais e regionais do país;

Poder Legislativo: O Estratégia Concursos aponta 271 vagas reservadas para reforçar o quadro das casas legislativas;

DPU e MPU: Conforme publicado pelo Estratégia Concursos , a Defensoria Pública da União contabiliza 810 vagas , enquanto o Ministério Público da União projeta 357 vagas ;

Teto Remuneratório: As oportunidades selecionadas pela equipe do Estratégia Concursos abrangem salários extremamente competitivos, que podem alcançar o teto de R$ 30.000,00 em carreiras jurídicas e de fiscalização.

Especialistas em preparação do Estratégia Concursos alertam que os candidatos não devem aguardar a publicação do edital para montar seu cronograma. Organizar os ciclos de estudos com foco nas matérias básicas e manter o ritmo de simulados é o passo diferencial para garantir a posse em um dos maiores ciclos de contratação do funcionalismo público nacional.

Concursos e vagas previstas para 2026:

FAQ

Quantas vagas estão previstas na Lei Orçamentária para os concursos de 2026?

De acordo com os dados apurados, a LOA prevê mais de 160 mil vagas distribuídas entre o Executivo, Judiciário, Legislativo, MPU e DPU.

Qual é o valor máximo dos salários previstos para esses concursos públicos?

Segundo o levantamento detalhado pelo Estratégia Concursos, as remunerações iniciais podem chegar até R$ 30 mil, dependendo da carreira e do órgão.

Qual setor concentra a maior quantidade de vagas abertas e previstas?

Conforme o painel técnico do Estratégia Concursos, o Poder Executivo lidera a oferta orçamentária com mais de 155 mil vagas projetadas.

Acesse o portal das bancas examinadoras para verificar as comissões formadas, monte seu cronograma de disciplinas com base nos editais anteriores e mantenha a consistência nos simulados diários. Escolha a sua carreira de foco e acompanhe todas as notícias sobre autorizações, editais iminentes e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Estrátegia Concursos