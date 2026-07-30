Julho tem 11 concursos para nível médio com salários acima de R$ 5 mil

Vencimentos de partida para ensino médio atingem até R$ 12,3 mil

Foto: Reprodução

O mercado de concursos públicos avança na reta final de julho de 2026 reservando ótimas notícias para os candidatos com formação de nível médio completo. Para quem busca uma oportunidade de ingresso rápido no funcionalismo sem a exigência de diploma de curso superior, o cenário atual traz opções em diferentes áreas de atuação e esferas governamentais.

A diversidade de seleções permite que os estudantes organizem ciclos de preparação focados em carreiras administrativas, policiais, fiscais e de tribunais.

Acessibilidade e Alto Retorno: Os concursos de nível médio continuam sendo a principal porta de entrada para quem busca estabilidade e remuneração inicial competitiva no serviço público.

Mapeamento das vagas, teto salarial e perfil das seleções

A busca por uma colocação exige planejamento prévio e acompanhamento constante dos andamentos das bancas organizadoras. De acordo com o balanço técnico e a compilação informativa organizados pelo portal especializado Direção Concursos, há 11 seleções de grande relevância entre editais publicados e previstos para os próximos dias.

Conforme os dados detalhados na cobertura do Direção Concursos, o pacote de oportunidades de nível médio organiza-se sob os seguintes pilares centrais:

Volume de Oportunidades: O levantamento do Direção Concursos aponta a oferta de 1.026 vagas imediatas , além da composição de cadastros de reserva técnica;

Editais Mapeados: A compilação reúne exatamente 11 concursos públicos voltados para a escolaridade de nível médio, englobando certames com inscrições abertas e documentos iminentes;

Atuação Diversificada: Conforme apurado pelo Direção Concursos , as vagas contemplam órgãos de variados setores da administração pública em todo o país;

Vencimentos Elevados: O jornalismo do Direção Concursos destaca que todas as seleções do compilado oferecem ganhos iniciais acima de R$ 5 mil, podendo alcançar o teto de R$ 12.377,51 nos cargos de maior relevância.

Especialistas em preparação do Direção Concursos orientam que os concorrentes intensifiquem a resolução de exercícios das disciplinas básicas — como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática —, que costumam ter grande peso nas provas de nível médio. Antecipar a revisão dos conteúdos programáticos é o passo decisivo para conquistar a aprovação.

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FAQ

Quantos editais de nível médio com salários acima de R$ 5 mil estão mapeados em julho?

De acordo com levantamento do Direção Concursos, há 11 editais abertos e previstos com esse perfil remuneratório.

Qual é o salário máximo oferecido entre esses concursos de nível médio?

Segundo dados divulgados pelo Direção Concursos, as remunerações iniciais para nível médio chegam ao teto de R$ 12.377,51.

Quantas vagas imediatas estão sendo ofertadas nesse grupo de seleções?

O painel técnico do Direção Concursos indica que os 11 certames somam a oferta de 1.026 vagas de provimento imediato.

Acompanhe os prazos de inscrição nas páginas das bancas organizadoras, estruture seu cronograma de revisões diárias e faça simulados focados no seu cargo de interesse. Escolha a sua carreira de foco e acompanhe todas as notícias sobre editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos