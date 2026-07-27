Ifac abre inscrições para cursos do Mulheres Mil + Cuidados nesta segunda

As inscrições seguem até o dia 10 de agosto

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), iniciou nesta segunda-feira (27/07) o período de inscrições para mulheres interessadas em participar do Programa Mulheres Mil + Cuidados. Ao todo, os editais disponibilizam mais de 300 vagas destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social, distribuídas em seis municípios acreanos.

A novidade desta edição é a implantação das Cuidotecas, espaços de acolhimento destinados aos filhos das estudantes durante o período das aulas. A previsão é de atender as crianças das alunas, permitindo que as participantes frequentem os cursos enquanto os filhos permanecem em um ambiente preparado para recebê-los. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 de agosto, conforme as orientações previstas em cada edital.

EDITAL Nº 18/2026 – PROEX/IFAC – Programa Mulheres Mil + Cuidados – Rio Branco

EDITAL Nº 19/2026 – PROEX/IFAC – Programa Mulheres Mil + Cuidados – Cruzeiro do Sul

EDITAL Nº 20/2026 – PROEX/IFAC – Programa Mulheres Mil + Cuidados – Tarauacá

EDITAL Nº 21/2026 – PROEX/IFAC – Programa Mulheres Mil + Cuidados – Sena Madureira

EDITAL Nº 22/2026 – PROEX/IFAC – Programa Mulheres Mil + Cuidados – Xapuri

Vagas e locais de inscrição – As vagas estão distribuídas entre os municípios de Rio Branco, Baixada do Sol/Transacreana, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Ao todo, serão ofertadas 11 turmas, com carga horária entre 200 e 220 horas, e previsão de certificação das participantes até dezembro de 2026.

As inscrições serão realizadas presencialmente, nos seguintes endereços:

Rio Branco: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) – Campos Pereira, localizado na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, e também no Campus Baixada do Sol/Transacreana, situado na Rodovia AC-90, Km 20 (Transacreana), antiga Escola da Floresta.

Cruzeiro do Sul: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na Avenida 15 de Novembro, nº 494, Centro, ao lado do posto de atendimento do Bolsa Família e próximo à escadaria da Escola São José.

Tarauacá: Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada na Avenida Coronel Juvêncio de Menezes, nº 267.

Sena Madureira: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada na Rua Virgulino de Alencar, nº 281, bairro Pista.

Xapuri: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semulher), localizada na Rua Coronel Brandão, nº 110, Centro, em frente à Escola Anthero Soares.

Conteúdo Original / Fonte: Ifac