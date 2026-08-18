Ifac busca mentores voluntários para empreendedorismo e inovação

Iniciativa busca ampliar o apoio a empreendedores e fortalecer ações de inovação nos Núcleos Incubadores do Instituto Federal do Acre

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, publicou chamada pública para o credenciamento de mentores voluntários interessados em atuar junto à Incubadora de Empreendimentos de Impacto (Incubac).

A iniciativa tem como finalidade ampliar as ações desenvolvidas pelos Núcleos Incubadores da instituição, reunindo profissionais com conhecimentos, habilidades e competências nas áreas de empreendedorismo e inovação para contribuir com a formação e o desenvolvimento de empreendedores.

De acordo com o edital, os mentores poderão participar de atividades de orientação, oficinas de capacitação e formação, além de outras ações voltadas ao desenvolvimento e à alavancagem de novos empreendimentos.

As informações sobre requisitos, documentação, período e procedimentos para inscrição devem ser consultadas diretamente no edital publicado pelo Ifac, no link abaixo:

ACESSE AQUI O EDITAL PROINP Nº 08/2026

A chamada também prevê benefícios para os profissionais credenciados, entre eles a possibilidade de aprimorar conhecimentos em suas áreas de atuação, desenvolver novas habilidades e competências e ampliar a experiência profissional por meio da troca de conhecimentos com pesquisadores, startups e potenciais empreendimentos.

Entre as oportunidades previstas estão ainda a emissão de certificado para comprovação de carga horária, ampliação de networking, desenvolvimento de habilidades de liderança, contato com ferramentas de gestão e inovação e participação em bancas de avaliação do Ifac.

O credenciamento também pretende aproximar diferentes atores do ecossistema de inovação, criando oportunidades de interação entre profissionais, pesquisadores e empreendedores.

Inscrições – As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 de agosto a 31 de dezembro de 2026 e podem se credenciar profissionais interessados em contribuir voluntariamente com as atividades da Incubac, observados os requisitos e procedimentos estabelecidos na chamada pública.

Os candidatos deverão realizar o cadastramento de seu perfil no Portal Integra para efetivar sua inscrição no processo seletivo. O manual de cadastro de mentores no Portal Integra está disponível no Drive, através do link: https://drive.google.com/file/d/1iBBmAt6mM6iBCVvxvv2EETD9NDwkW1Hf/view.

A iniciativa possui caráter institucional e acadêmico, voltado ao fortalecimento das atividades de pesquisa, inovação, empreendedorismo e formação profissional da instituição.

Conteúdo Original / Fonte: Ifac