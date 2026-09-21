23/09/2026
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Setembro tem 24 concursos para quem quer morar na praia

Seleções oferecem oportunidades em diferentes cidades litorâneas

Por Redação ContilNet
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Setembro tem 24 concursos para quem quer morar na praia
Reprodução

O mês de setembro de 2026 traz um atrativo especial para os candidatos que planejam conciliar a aprovação no serviço público com o desejo de viver em regiões praianas. Um levantamento abrangente reúne 24 editais abertos e previstos localizados em estados do litoral brasileiro, cobrindo oportunidades para diferentes formações acadêmicas e níveis de escolaridade.

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As vagas abrangem prefeituras, câmaras, autarquias estaduais, órgãos de segurança e tribunais situados em municípios da faixa litorânea do país.

Qualidade de Vida e Carreira: Os concursos em regiões praianas atraem concurseiros de diversas partes do Brasil por unirem remunerações atrativas ao estilo de vida da costa.

Distribuição dos certames, volume de oportunidades e faixas salariais

A diversidade de seleções ativas e iminentes permite aos candidatos escolher certames municipais ou estaduais conforme suas metas de estudo. De acordo com o consolidado de informações divulgado pelo portal especializado Direção Concursos, o mapeamento reitera o grande volume de nomeações esperadas para a região costeira.

Conforme a análise dos documentos regulamentares e a cobertura detalhada do Direção Concursos, os pontos centrais da lista organizam-se da seguinte forma:

  • Total de Vagas: O levantamento do Direção Concursos confirma 8.661 vagas imediatas distribuídas entre os 24 editais abertos ou em fase final de preparação;

  • Teto Remuneratório: Segundo divulgado pelo Direção Concursos, as remunerações iniciais para os cargos de nível superior da lista chegam a R$ 26.981,17;

  • Estágio dos Certames: As informações do Direção Concursos apontam seleções com prazos de inscrição em andamento e concursos que publicarão edital nos próximos dias;

  • Níveis de Escolaridade: Conforme publicado pelo Direção Concursos, as oportunidades atendem candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em múltiplas áreas funcionais.

Especialistas recomendam atenção aos cronogramas locais de aplicação de prova para organizar deslocamentos e hospedagens com antecedência.

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FAQ

Quantas vagas estão disponíveis nos concursos do litoral em setembro?

Segundo apuração do Direção Concursos, o levantamento soma 8.661 vagas imediatas divididas em 24 editais abertos e previstos para estados litorâneos.

Qual é a maior remuneração oferecida nesses concursos da costa brasileira?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, os salários iniciais para funções de topo de carreira podem atingir R$ 26.981,17.

Quais áreas oferecem oportunidades em cidades praianas?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, há vagas para as áreas administrativa, fiscal, de saúde, educação, jurídica e de segurança pública.

Acompanhe os prazos de inscrição dos 24 editais do litoral em setembro, confira os conteúdos programáticos de cada órgão e organize seu plano de estudos. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos
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