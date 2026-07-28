Sem Neymar e Gabigol, Thaciano e Barreal lideram favoritismo para balançar as redes

Peixe recebe a UCV pelo jogo de volta dos playoffs com ampla vantagem de 4 a 1 construída no primeiro confronto.
O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (28/7), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para selar sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da Universidad César Vallejo (UCV). Após vencer a partida de ida por 4 a 1, o Peixe administra uma vantagem confortável na eliminatória.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, a comissão técnica santista optou por poupar suas principais referências ofensivas na temporada: o atacante Neymar (8 gols em 2026) e o centroavante Gabigol (14 gols).
“Sem a presença das duas principais estrelas do ataque, a responsabilidade de comandar os gols do Peixe recai sobre o meia Thaciano e o atacante Álvaro Barreal, ambos com cinco tentos anotados no ano”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Mercados em destaque e análise defensiva
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o duelo continental oferece cenários específicos para análise esportiva:
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Opções no Ataque: Nas cotações para marcadores a qualquer momento, Thaciano registra odds de 2.40, enquanto Álvaro Barreal surge com cotação de 2.50.
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Linhas de Handicap: A vitória santista por margem de gols também se destaca no mercado. O Handicap -1.5 apresenta odds de 1.72, enquanto o Handicap -2.5 paga 2.86.
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Atenção na Defesa: Apesar do favoritismo, a equipe alvinegra foi vazada em sete dos últimos dez jogos na temporada, o que mantém o mercado de “ambas as equipes marcam” cotado em 2.14.
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Transmissão: O duelo terá exibição na TV aberta pelo SBT e no canal fechado ESPN.
Quais jogadores do Santos são favoritos a marcar contra a UCV sem Neymar?
Os meias Thaciano e Álvaro Barreal, vice-artilheiros do clube no ano com 5 gols cada, lideram as probabilidades de gol.
Qual é a vantagem do Santos no confronto de volta da Sul-Americana?
O Santos venceu a primeira partida por 4 a 1 fora de casa e pode perder por até dois gols de diferença para avançar direto.
Onde assistir ao vivo à partida entre Santos e UCV?
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT na TV aberta e pela ESPN na TV por assinatura.