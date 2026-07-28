Sem Neymar e Gabigol, Thaciano e Barreal lideram favoritismo para balançar as redes

Sem Neymar e Gabigol, Thaciano e Barreal surgem como principais opções do Peixe na Sul-Americana.

Alamy Live News / ZUMA Press

Peixe recebe a UCV pelo jogo de volta dos playoffs com ampla vantagem de 4 a 1 construída no primeiro confronto.

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (28/7), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para selar sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da Universidad César Vallejo (UCV). Após vencer a partida de ida por 4 a 1, o Peixe administra uma vantagem confortável na eliminatória.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, a comissão técnica santista optou por poupar suas principais referências ofensivas na temporada: o atacante Neymar (8 gols em 2026) e o centroavante Gabigol (14 gols).

“Sem a presença das duas principais estrelas do ataque, a responsabilidade de comandar os gols do Peixe recai sobre o meia Thaciano e o atacante Álvaro Barreal, ambos com cinco tentos anotados no ano”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Mercados em destaque e análise defensiva

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o duelo continental oferece cenários específicos para análise esportiva:

Opções no Ataque: Nas cotações para marcadores a qualquer momento, Thaciano registra odds de 2.40, enquanto Álvaro Barreal surge com cotação de 2.50.

Linhas de Handicap: A vitória santista por margem de gols também se destaca no mercado. O Handicap -1.5 apresenta odds de 1.72, enquanto o Handicap -2.5 paga 2.86.

Atenção na Defesa: Apesar do favoritismo, a equipe alvinegra foi vazada em sete dos últimos dez jogos na temporada, o que mantém o mercado de “ambas as equipes marcam” cotado em 2.14.

Transmissão: O duelo terá exibição na TV aberta pelo SBT e no canal fechado ESPN.

Quais jogadores do Santos são favoritos a marcar contra a UCV sem Neymar?

Os meias Thaciano e Álvaro Barreal, vice-artilheiros do clube no ano com 5 gols cada, lideram as probabilidades de gol.

Qual é a vantagem do Santos no confronto de volta da Sul-Americana?

O Santos venceu a primeira partida por 4 a 1 fora de casa e pode perder por até dois gols de diferença para avançar direto.

Onde assistir ao vivo à partida entre Santos e UCV?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT na TV aberta e pela ESPN na TV por assinatura.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet