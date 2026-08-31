Atacante é investigado na Operação "A Tropa" dias após fazer gol pelo Brasileirão

Matheus Lima/Vasco

Destaque em campo com gols recentes, atleta é investigado pela PCERJ em ação contra o tráfico de armas e drogas.

O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, viveu um contraste marcante entre o desempenho dentro de campo e os desdobramentos policiais fora dele.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o jogador do Vasco da Gama foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação “A Tropa”, deflagrada pela Polícia Civil (PCERJ) nesta segunda-feira (31/8).

“No final de semana, o atacante do time carioca marcou um dos gols da vitória do Gigante da Colina sobre o Cruzeiro, em duelo da 25ª rodada do Brasileirão”, destacou Pedro Santana na reportagem do METRÓPOLES.

Sequência no ataque e os detalhes da ação policial

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, o atleta vinha acumulando boas atuações recentes no clube:

Fase Artilheira: Vindo do banco, David marcou dois gols nas últimas quatro partidas — um contra o Olimpia, pela Copa Sul-Americana (4 a 1), e outro na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro (29/8).

A Operação “A Tropa”: A ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon) e pela Desarme contra uma organização interestadual ligada ao tráfico de armas, drogas e facções criminosas.

Alcance Nacional: A operação cumpre mandados no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Em SP, um jogador do Santos não identificado foi preso.

Qual foi o desempenho recente de David antes da operação da Polícia Civil?

David havia marcado dois gols nos últimos quatro jogos disputados pelo Vasco, balançando as redes contra o Olimpia e contra o Cruzeiro.

O que é a Operação “A Tropa” realizada pela PCERJ?

É uma operação integrada contra uma organização criminosa interestadual acusada de tráfico de drogas, armas e ligação com facções.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet