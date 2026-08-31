Vasco se manifesta sobre investigação e busca contra o atacante David

Atleta é alvo em operação contra tráfico de armas; CT em Jacarepaguá recebeu policiais.

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Atacante foi alvo de busca e apreensão na Operação “A Tropa”; policiais estiveram no CT do clube em Jacarepaguá.

O Vasco da Gama emitiu um posicionamento oficial a respeito da operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) que envolve o atacante David Corrêa, conhecido como DVD.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao atleta e no Centro de Treinamentos do clube, localizado no bairro de Jacarepaguá.

“O Cruzmaltino afirmou que colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações”, informou a apuração de Cleverton Silva publicada no METRÓPOLES.

Entenda a Operação “A Tropa” e o contexto policial

Conforme detalhado pela cobertura de Cleverton Silva no METRÓPOLES, a ação policial mobiliza órgãos de vários estados contra uma organização criminosa interestadual:

Foco das Investigações: A operação mira o combate ao tráfico de armas e drogas, além de apurar possíveis vínculos com facções criminosas.

Alcance Multiestadual: Comandada pela 14ª DP (Leblon) e pela Desarme no RJ, a ação cumpre mandados no Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Em SP, um jogador do Santos acabou preso.

Momento em Campo: No sábado anterior à operação (29/8), David foi titular e marcou o gol da vitória vascaína por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em São Januário.

Qual foi a resposta do Vasco sobre a busca e apreensão envolvendo o jogador David?

O clube declarou ao Metrópoles que colabora plenamente com as autoridades policiais e aguarda o término do processo investigativo.

O que investiga a Operação “A Tropa” da Polícia Civil?

A operação busca desmantelar uma organização criminosa com atuação em múltiplos estados envolvida no tráfico de armas, drogas e ligação com facções.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet