“Amor e futebol podem andar juntos”: 16ª NSL terá abertura inclusiva

NSL terá futebol, música e inclusão/Foto: ContilNet

Abertura da 16ª NSL promete unir futebol, inclusão e entretenimento

A Super Liga (NSL) deu detalhes da abertura da 16ª edição da competição durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23). O encontro foi conduzido pelo organizador e presidente da NSL, Nedson Mendes, que apresentou as novidades do evento, confirmou as atrações musicais e destacou que, neste ano, a abertura terá como tema a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo Nedson, a NSL chega aos 11 anos de história consolidada como uma das maiores competições de futebol amador da Amazônia. A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, no Estádio Florestão, e promete reunir esporte, entretenimento e ações de inclusão.

Uma das principais novidades anunciadas é que a abertura fará uma homenagem às pessoas com autismo. De acordo com o organizador, o evento pretende transmitir uma mensagem de respeito, carinho e inclusão por meio do esporte.

“Vamos mostrar para toda a sociedade, não só acreana, mas também brasileira, que o amor e o futebol podem andar juntos. O amor pelas crianças e a alusão aos autistas estarão presentes na nossa abertura”, afirmou.

Durante a coletiva, Nedson também apresentou as medalhas que serão entregues aos finalistas da competição e às candidatas do concurso Musa NSL 2026, além da faixa que será destinada à vencedora. Ele explicou que os itens representam o compromisso da organização com a valorização dos participantes e com a proposta social do evento.

A programação desta sexta também contará com a decisão da 15ª edição da NSL, entre Galvez e Tucumã, seguida pela abertura oficial da 16ª edição do campeonato.

Outra mudança anunciada foi na programação musical. O DJ Pedrinho Moura, que havia sido divulgado anteriormente, não participará do evento devido a um imprevisto pessoal. Para substituí-lo, a organização confirmou o DJ Richard Bari e a cantora Priscila, que já participou da festa no ano passado.

A competição deste ano contará com 84 equipes inscritas. Já o concurso Musa NSL 2026 reúne 50 participantes, sendo que 26 delas serão apresentadas oficialmente durante a programação.

Nedson também anunciou o aumento da premiação destinada ao concurso de musa. O prêmio principal, que inicialmente era de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil em dinheiro e uma viagem para Porto de Galinhas, porém passou para R$ 23 mil. Além do valor em dinheiro, a campeã receberá passagens para viajar acompanhada. A segunda colocada será premiada com R$ 5 mil, enquanto a terceira colocação receberá R$ 3 mil.

Ao encerrar a coletiva, o presidente da NSL reforçou o convite para que o público participe da programação no Florestão e destacou que a transparência é um dos pilares da organização do campeonato.

“Queremos agradecer a todos os apoiadores e convidar a população para estar conosco nessa grande festa, que reúne a final da 15ª edição e a abertura da 16ª edição da NSL”, concluiu.