Clube inglês garante controle da situação e mantém oferta de renovação contratual para o volante espanhol.

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Clube inglês assegura estabilidade da permanência do meio-campista e mantém proposta de renovação contratual na mesa.

Apesar dos recentes rumores veiculados na imprensa europeia sobre o desejo de Rodri em retornar ao futebol espanhol para defender o Real Madrid, a diretoria do Manchester City nega ter recebido qualquer contato ou oferta formal por parte da equipe espanhola.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, citando apuração do jornal espanhol AS, os dirigentes do City consideram a situação sob total controle.

“O Manchester City avalia que o assédio e os rumores se intensificaram em razão das excelentes atuações de Rodri, consagrado com o título e a eleição de melhor jogador do torneio mundial com a Espanha 🇪🇸.”

Renovação e procedimento cirúrgico

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a situação contratual e de saúde do jogador apresenta os seguintes detalhes:

Vínculo Atual: Rodri possui contrato vigente com o Manchester City até junho de 2027.

Proposta de Renovação: A diretoria dos Citizens entregou uma proposta de extensão contratual ao estafe do jogador em abril.

Procedimento Médico: O atleta será submetido a uma pequena cirurgia nas costas para correção de um problema físico, com previsão de retorno aos gramados para o início da temporada em agosto.

O Real Madrid fez proposta oficial por Rodri?

Não. O Manchester City nega ter recebido qualquer consulta ou proposta do clube espanhol.

Qual a duração do contrato de Rodri com o Manchester City?

O volante espanhol tem contrato com os Citizens até junho de 2027, tendo recebido uma oferta de renovação em abril.

Rodri desfalcará o Manchester City por lesão?

O jogador fará um pequeno procedimento cirúrgico nas costas, mas a expectativa é que esteja liberado para atuar no final de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet