Clube inglês assegura estabilidade da permanência do meio-campista e mantém proposta de renovação contratual na mesa.
Apesar dos recentes rumores veiculados na imprensa europeia sobre o desejo de Rodri em retornar ao futebol espanhol para defender o Real Madrid, a diretoria do Manchester City nega ter recebido qualquer contato ou oferta formal por parte da equipe espanhola.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, citando apuração do jornal espanhol AS, os dirigentes do City consideram a situação sob total controle.
“O Manchester City avalia que o assédio e os rumores se intensificaram em razão das excelentes atuações de Rodri, consagrado com o título e a eleição de melhor jogador do torneio mundial com a Espanha 🇪🇸.”
Renovação e procedimento cirúrgico
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a situação contratual e de saúde do jogador apresenta os seguintes detalhes:
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Vínculo Atual: Rodri possui contrato vigente com o Manchester City até junho de 2027.
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Proposta de Renovação: A diretoria dos Citizens entregou uma proposta de extensão contratual ao estafe do jogador em abril.
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Procedimento Médico: O atleta será submetido a uma pequena cirurgia nas costas para correção de um problema físico, com previsão de retorno aos gramados para o início da temporada em agosto.
O Real Madrid fez proposta oficial por Rodri?
Não. O Manchester City nega ter recebido qualquer consulta ou proposta do clube espanhol.
Qual a duração do contrato de Rodri com o Manchester City?
O volante espanhol tem contrato com os Citizens até junho de 2027, tendo recebido uma oferta de renovação em abril.
Rodri desfalcará o Manchester City por lesão?
O jogador fará um pequeno procedimento cirúrgico nas costas, mas a expectativa é que esteja liberado para atuar no final de agosto.