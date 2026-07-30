Treinador italiano analisou o próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2030.

Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Em entrevista exclusiva, treinador italiano ressaltou que Endrick, Estêvão e Rayan são peças essenciais para a renovação do futebol brasileiro.

Rio de Janeiro — Em entrevista concedida ao portal METRÓPOLES, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, analisou os caminhos para a reconstrução da equipe verde-amarela com vistas à Copa do Mundo de 2030. Para o treinador italiano de 67 anos, o surgimento e a afirmação de jovens talentos garantem uma perspectiva otimista para a Canarinho.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o METRÓPOLES, Ancelotti enfatizou o potencial de nomes como Endrick, Estêvão e Rayan no novo cenário.

“O resultado da Seleção decepcionou nessa Copa do Mundo, mas eu acho que temos que pensar que o futuro pode ser positivo, porque jovens de grande talento, como Endrick, Estêvão e Rayan, podem usar esse talento na Seleção”, declarou Ancelotti em trecho exclusivo ao METRÓPOLES.

Retrospecto dos jovens no elenco da Canarinho

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a participação do trio no grupo brasileiro teve dinâmicas distintas ao longo do torneio:

Desfalque Sensível de Estêvão: Visto como peça-chave no esquema de Ancelotti (acumulando cinco gols em oito partidas disputadas), o atacante acabou cortado às vésperas do Mundial devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Espaço Ganho por Rayan: O atacante assumiu a titularidade do Brasil após lesão de Raphinha, participando de quatro jogos na competição e iniciando entre os titulares em três ocasiões.

Minutagem de Endrick: O atacante disputou quatro partidas no Mundial, todas entrando a partir do banco de reservas, somando 111 minutos em campo.

Quais jogadores Ancelotti citou como o futuro da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti destacou os atacantes Endrick, Estêvão e Rayan como os principais nomes para liderar o futuro e a renovação da Seleção Brasileira.

O que disse Ancelotti em entrevista ao Metrópoles sobre a Copa do Mundo?

O treinador admitiu que o resultado do Brasil no torneio foi decepcionante, mas reforçou que a presença de jovens talentos indica um futuro positivo para o futebol do país.

Por que Estêvão ficou fora da Copa do Mundo?

O atacante precisou ser cortado da delegação brasileira às vésperas da competição após sofrer uma ruptura no músculo posterior da coxa direita.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet