Timão não perde para o Furacão em casa há quase 17 anos

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Timão busca manter sequência positiva na Neo Química Arena; confronto coloca em campo os atacantes Yuri Alberto e Kevin Viveros.

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (30/7) focado em manter o bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro e preservar um retrospecto amplamente favorável contra o Athletico-PR em seus domínios.

O alvinegro não é derrotado pelo Rubro-Negro atuando como mandante desde 3 de outubro de 2009, quando o Furacão venceu por 3 x 1 no torneio nacional.

De acordo com o levantamento apurado por Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, foram disputados 15 confrontos com mando corintiano desde então, com saldo de oito vitórias do Timão e sete empates.

“O Corinthians ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 28 pontos, e busca se aproximar do G-6. Já o Athletico-PR figura na terceira posição, com 36 pontos acumulados”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Duelo de atacantes e transmissões da partida

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a partida também reserva o embate direto entre dois dos principais nomes ofensivos do futebol brasileiro na temporada:

Yuri Alberto (Corinthians): Destaque do ataque corintiano com oito gols na temporada, tendo balançado as redes duas vezes recentemente contra o Remo.

Kevin Viveros (Athletico-PR): O atacante colombiano soma 13 gols na temporada, sendo 12 deles no Campeonato Brasileiro, dividindo a liderança da artilharia do torneio.

Onde Assistir: O confronto terá transmissão ao vivo pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).

Há quanto tempo o Corinthians não perde em casa para o Athletico-PR?

O Corinthians está invicto como mandante contra o Furacão há quase 17 anos. A última derrota em casa ocorreu em outubro de 2009.

Qual é a situação de Corinthians e Athletico-PR na tabela?

O Corinthians ocupa a 9ª posição com 28 pontos, enquanto o Athletico-PR é o 3º colocado com 36 pontos no Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo?

A partida será transmitida pela Record na TV aberta, pelo Premiere no pay-per-view e na CazéTV pelo YouTube.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet