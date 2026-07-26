Após perder para o Brasil, Itália vence China e conquista o bronze na VNL

Esta é a primeira vez que a seleção italiana conquista a medalha de bronze

A Itália conquistou a medalha de bronze da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) ao vencer a China por 3 sets a 1 neste domingo (26). A partida, que garantiu o terceiro lugar, ocorreu em Macau, depois da derrota italiana para o Brasil na semifinal.

As italianas iniciaram o jogo com tranquilidade, fechando o primeiro set em 25-16. A China reagiu no set seguinte, levando a melhor em um duelo apertado por 25/23. O terceiro set também foi equilibrado, mas a vitória ficou com a Itália.

A Itália voltou a dominar no quarto e último set, fechando a partida com facilidade em 25-13. O grande destaque do confronto foi a ponteira italiana Antropova, que marcou impressionantes 26 pontos para sua equipe.

VNL: Brasil encara Turquia na grande final

Apesar de ser tricampeã da Liga das Nações, esta é a primeira vez que a seleção italiana conquista a medalha de bronze. A grande final da VNL será disputada ainda neste domingo (26), colocando frente a frente o Brasil e a Turquia em busca do título.

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