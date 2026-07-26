Ligação com apostas na Rússia ameaça contratação de Pirlo pela Itália

A contratação do ex-jogador Andrea Pirlo para comandar a seleção italiana está em xeque. Mesmo após a federação nacional ouvir negativas de Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, o anúncio de Pirlo como novo técnico não foi feito devido à repercussão negativa de seu envolvimento com uma casa de apostas da Rússia.

Pirlo se tornou o principal embaixador da Fonbet, a maior casa de apostas da Rússia. O acordo foi firmado quando ele assinou com seu atual clube, o United, dos Emirados Árabes Unidos, cujo presidente possui ligação com a empresa russa.

Essa ligação já gerou críticas ao ex-jogador, que participou de uma ação em Moscou. Agora, com a quase certa indicação para a Seleção Italiana, as reações contrárias aumentam, inclusive vindas de políticos do país.

Repercussão política e isolamento da Rússia

O líder do partido Azione, Carlo Calenda, expressou sua oposição, declarando: “Qualquer pessoa que esteja ou tenha estado a fazer campanha pela Rússia depois de 2022 (ano da invasão da Ucrânia) nunca deveria ocupar um cargo público nacional”.

A maioria dos países europeus tem buscado “isolar” a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022. Qualquer indivíduo com ligação ao país ou ao presidente Vladimir Putin se torna alvo de fortes críticas, como é o caso de Pirlo.

Decisão “em xeque” e o futuro da seleção

Diante deste cenário, jornais italianos reportam que a contratação de Pirlo para a seleção está “em cheque”. A decisão final é analisada de perto por Paolo Maldini, ex-companheiro de equipe e lenda do país, que hoje atua como diretor esportivo da Federação Italiana.

Apesar de ainda não ter consolidado uma carreira de sucesso como treinador, Pirlo foi um dos maiores jogadores da história da Itália, conquistando a Copa do Mundo de 2006. Sua boa relação com Maldini, ex-colega de time e seleção, também pesa a seu favor.

Crise da Itália e a busca por reconstrução

A seleção da Itália enfrenta um momento de crise histórica. A tetracampeã mundial não participa de uma Copa do Mundo desde 2014, tendo ficado de fora das edições de 2018, 2022 e 2026. Este contexto intensifica a urgência pela reconstrução da equipe nacional.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

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