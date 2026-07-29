Equipe inglesa estava disposta a cobrir vencimentos do camisa 7, mas entende que o atacante estenderá contrato no futebol espanhol.
O Arsenal desistiu oficialmente dos planos de contratar o atacante Vinicius Júnior para as próximas temporadas. A diretoria dos Gunners decidiu recuar na investida após identificar fortes indícios de que o camisa 7 estenderá seu vínculo contratual com o Real Madrid.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, com base em apurações da imprensa espanhola, a percepção em Londres é de permanência do brasileiro.
“O Arsenal acompanhava de perto o desenrolar das conversas, mas a avaliação interna no clube inglês é de que Vini Jr. continuará no Real Madrid por mais tempo”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.
Proposta financeira e detalhes do contrato
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a conjuntura do atacante envolve os seguintes pontos:
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Oferta Salarial: Para tentar seduzir o atleta a trocar a Espanha pela Inglaterra, o Arsenal planejava superar seus vencimentos atuais, que giram em torno de 400 mil libras (aproximadamente R$ 2,7 milhões) por semana.
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Fase Final de Vínculo: Vini Jr. possui contrato válido até junho de 2027 e já mantém tratativas com o clube merengue para assinar uma extensão.
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Multa Rescisória: O contrato vigente do brasileiro, assinado em 2022, estabelece uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,8 bilhões).
Por que o Arsenal desistiu de contratar Vini Jr.?
O clube inglês abandonou o interesse ao perceber que existem negociações avançadas para que o atacante renove seu contrato com o Real Madrid.
Até quando vai o contrato atual de Vini Jr. com o Real Madrid?
O vínculo atual do camisa 7 com o clube espanhol é válido até junho de 2027.
Qual é a multa rescisória de Vini Jr. no Real Madrid?
A cláusula de rescisão contratual do atacante brasileiro está estipulada em 1 bilhão de euros.