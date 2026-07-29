29/07/2026
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Arsenal retira proposta por Vini Jr. diante de avanço em renovação com Real Madrid

Clube inglês abandona busca por atacante ao constatar avanço em negociação com o Real Madrid.

Por Redação ContilNet 29/07/2026 às 09:24
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Arsenal retira proposta por Vini Jr. diante de avanço em renovação com Real Madrid
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Equipe inglesa estava disposta a cobrir vencimentos do camisa 7, mas entende que o atacante estenderá contrato no futebol espanhol.

O Arsenal desistiu oficialmente dos planos de contratar o atacante Vinicius Júnior para as próximas temporadas. A diretoria dos Gunners decidiu recuar na investida após identificar fortes indícios de que o camisa 7 estenderá seu vínculo contratual com o Real Madrid.

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De acordo com as informações apuradas pelo repórter Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, com base em apurações da imprensa espanhola, a percepção em Londres é de permanência do brasileiro.

“O Arsenal acompanhava de perto o desenrolar das conversas, mas a avaliação interna no clube inglês é de que Vini Jr. continuará no Real Madrid por mais tempo”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Proposta financeira e detalhes do contrato

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a conjuntura do atacante envolve os seguintes pontos:

  • Oferta Salarial: Para tentar seduzir o atleta a trocar a Espanha pela Inglaterra, o Arsenal planejava superar seus vencimentos atuais, que giram em torno de 400 mil libras (aproximadamente R$ 2,7 milhões) por semana.

  • Fase Final de Vínculo: Vini Jr. possui contrato válido até junho de 2027 e já mantém tratativas com o clube merengue para assinar uma extensão.

  • Multa Rescisória: O contrato vigente do brasileiro, assinado em 2022, estabelece uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Por que o Arsenal desistiu de contratar Vini Jr.?

O clube inglês abandonou o interesse ao perceber que existem negociações avançadas para que o atacante renove seu contrato com o Real Madrid.

Até quando vai o contrato atual de Vini Jr. com o Real Madrid?

O vínculo atual do camisa 7 com o clube espanhol é válido até junho de 2027.

Qual é a multa rescisória de Vini Jr. no Real Madrid?

A cláusula de rescisão contratual do atacante brasileiro está estipulada em 1 bilhão de euros.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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