Inter x Flamengo: placar mais recorrente no Beira-Rio pode se repetir

Colorado busca reabilitação contra o vice-líder Flamengo pela 21ª rodada do Brasileirão.

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Colorado busca vitória em Porto Alegre para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro briga pela liderança da competição.

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Flamengo nesta quarta-feira (29/7), às 19h30, no Estádio Beira-Rio.

O time gaúcho entra em campo pressionado para afastar o risco do Z-4, enquanto a equipe carioca, vice-líder da competição, busca manter a perseguição ao topo da tabela.

De acordo com o levantamento feito pelo repórter Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, o retrospecto em solo gaúcho aponta um resultado bastante frequente entre os clubes.

“Em 50 partidas disputadas com o Internacional como mandante, o placar mais vezes registrado foi o empate por 1 a 1, ocorrido em oito oportunidades”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Momentos das equipes e retrospecto no Beira-Rio

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o panorama das duas equipes no campeonato apresenta o seguinte cenário:

Retrospecto de Mandante: Nos 50 jogos anteriores em Porto Alegre, o Colorado soma 25 vitórias, o Flamengo conquistou oito triunfos e houve 17 empates.

Situação do Internacional: Com 21 pontos, o time gaúcho ocupa a 16ª colocação, empatado em pontuação com o Vasco (primeiro time na zona de rebaixamento), e tenta romper uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Situação do Flamengo: Na vice-liderança do torneio, o Rubro-Negro apresenta um aproveitamento recente de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos.

Média de Gols: A expectativa de uma partida movimentada se apoia nos números: os jogos do Flamengo têm média de 2,8 gols por confronto, enquanto os do Colorado registram média de 2,4 tentos por partida.

Qual foi o resultado mais frequente entre Inter e Flamengo no Beira-Rio?

O placar mais recorrente na casa do Colorado é o empate por 1 a 1, ocorrido 8 vezes em 50 confrontos com mando gaúcho.

Qual é a situação de Internacional e Flamengo na tabela?

O Internacional está na 16ª posição com 21 pontos, próximo à zona de rebaixamento. O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir à partida entre Internacional e Flamengo?

O jogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será transmitido com exclusividade pelo serviço de streaming Amazon Prime Video.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet