29/07/2026
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Endrick se reapresenta ao Real Madrid sob rumores de novo empréstimo

Atacante volta do Lyon e pode ser emprestado novamente após pedido do treinador.

Por ContilNet Esportes 29/07/2026 às 09:21
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Endrick se reapresenta ao Real Madrid sob rumores de novo empréstimo
Reprodução/Real Madrid

Retorno do brasileiro ao clube espanhol ocorre enquanto comissão técnica avalia opções ofensivas para o elenco.

Após concluir o período de empréstimo ao Lyon, da França, o atacante Endrick está oficialmente de volta ao Real Madrid.

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O atleta de 20 anos se reapresentou ao clube espanhol nesta quarta-feira (29/7) e deu início às atividades de pré-temporada sob o comando da comissão técnica merengue.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a permanência do brasileiro no grupo pode ser influenciada por movimentações internas da equipe.

“O pedido do técnico José Mourinho para a permanência do espanhol Gonzalo García pode impactar diretamente o futuro de Endrick, abrindo a possibilidade de uma nova cessão para garantir minutos em campo”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Números no futebol francês e disputa no setor de ataque

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os cenários para o futuro do atacante incluem:

  • Desempenho no Lyon: Durante a última temporada no clube francês, Endrick disputou 21 partidas, anotando oito gols e distribuindo oito assistências.

  • Perfil do Concorrente: Segundo o jornal Marca, Mourinho aprecia as características de Gonzalo García, enxergando-o como um camisa 9 forte no jogo aéreo e capaz de exercer pressão física sobre os zagueiros rivais.

  • Evoluição em Pauta: Como Gonzalo quase acertou com o Fulham, da Inglaterra, mas acabou permanecendo, a diretoria merengue estuda um novo empréstimo para Endrick a fim de evitar que o jovem atacante fique sem tempo de jogo suficiente na temporada.

Endrick vai continuar no Real Madrid nesta temporada?

O jogador iniciou a pré-temporada no clube, mas um novo empréstimo passa a ser avaliado pela diretoria para garantir que ele tenha mais minutos em campo.

Como foi a passagem de Endrick pelo Lyon?

O atacante disputou 21 jogos pelo clube francês, marcando oito gols e contribuindo com oito assistências.

Quem é o jogador que disputa espaço com Endrick no ataque?

O atacante espanhol Gonzalo García, que recebeu respaldo do técnico José Mourinho devido às suas características de jogo aéreo e presença física na área.

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes

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