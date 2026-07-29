Endrick se reapresenta ao Real Madrid sob rumores de novo empréstimo

Retorno do brasileiro ao clube espanhol ocorre enquanto comissão técnica avalia opções ofensivas para o elenco.
Após concluir o período de empréstimo ao Lyon, da França, o atacante Endrick está oficialmente de volta ao Real Madrid.
O atleta de 20 anos se reapresentou ao clube espanhol nesta quarta-feira (29/7) e deu início às atividades de pré-temporada sob o comando da comissão técnica merengue.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a permanência do brasileiro no grupo pode ser influenciada por movimentações internas da equipe.
“O pedido do técnico José Mourinho para a permanência do espanhol Gonzalo García pode impactar diretamente o futuro de Endrick, abrindo a possibilidade de uma nova cessão para garantir minutos em campo”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.
Números no futebol francês e disputa no setor de ataque
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os cenários para o futuro do atacante incluem:
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Desempenho no Lyon: Durante a última temporada no clube francês, Endrick disputou 21 partidas, anotando oito gols e distribuindo oito assistências.
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Perfil do Concorrente: Segundo o jornal Marca, Mourinho aprecia as características de Gonzalo García, enxergando-o como um camisa 9 forte no jogo aéreo e capaz de exercer pressão física sobre os zagueiros rivais.
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Evoluição em Pauta: Como Gonzalo quase acertou com o Fulham, da Inglaterra, mas acabou permanecendo, a diretoria merengue estuda um novo empréstimo para Endrick a fim de evitar que o jovem atacante fique sem tempo de jogo suficiente na temporada.
Endrick vai continuar no Real Madrid nesta temporada?
O jogador iniciou a pré-temporada no clube, mas um novo empréstimo passa a ser avaliado pela diretoria para garantir que ele tenha mais minutos em campo.
Como foi a passagem de Endrick pelo Lyon?
O atacante disputou 21 jogos pelo clube francês, marcando oito gols e contribuindo com oito assistências.
Quem é o jogador que disputa espaço com Endrick no ataque?
O atacante espanhol Gonzalo García, que recebeu respaldo do técnico José Mourinho devido às suas características de jogo aéreo e presença física na área.