23/09/2026
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Atletas de Rio Branco embarcam para representar o Acre nos JEBS 2026

Por Redação ContilNet
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Atletas de Rio Branco embarcam para representar o Acre nos JEBS 2026

Hoje, nossos atletas de Rio Branco – Acre embarcam para Brasília levando na bagagem muito mais do que sonhos: levam dedicação, disciplina, coragem e o orgulho de representar o nosso estado nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBS 2026! 🏊‍♂️✨

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Representando a natação acreana, seguem os atletas Ana Esther Mesquita, Ana Luiza, Murilo Silva, Jamily Oliveira, Miguel Arcanjo e Pedro Ricardo, acompanhados pela técnica Shanysley Castro.

Que cada largada seja acompanhada de confiança, que cada braçada represente todo o esforço dedicado aos treinamentos e que essa experiência seja marcada por grandes conquistas e momentos inesquecíveis. 🏅

Boa sorte, equipe! Rio Branco e todo o Acre estarão na torcida por vocês! 💚💛

🇧🇷 JEBS Brasília 2026
🏊‍♀️ Rio Branco – Acre
✨ Disciplina hoje, conquistas amanhã!

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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