Xhaka admite ter falsificado carteira de vacinação contra Covid-19

Afastado da seleção nacional, jogador desabafou nas redes sociais e responderá a processo judicial em outubro.
O meio-campista Granit Xhaka, camisa 10 e capitão da seleção da Suíça, admitiu publicamente ter falsificado seu certificado de vacinação contra a Covid-19. Atualmente afastado da equipe nacional, o atleta deve ser julgado pelo crime no mês de outubro.
Conforme apuração do jornalista Cleverton Silva para o portal Metrópoles, a confissão do jogador ocorreu por meio de uma publicação em sua conta oficial no Instagram, onde explicou que recorreu à compra do documento por ter receios em relação ao imunizante.
“Em relação à vacinação contra a Covid-19, estava muito inseguro e tinha sérias preocupações na altura. Sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e estava atormentado pelo medo e pela incerteza. Hoje, vejo claramente que essa foi a abordagem errada. Foi um erro. Peço desculpa”, declarou Granit Xhaka em trecho destacado por Cleverton Silva no Metrópoles.
Investigação do Ministério Público e possíveis penas
A declaração pública de Xhaka ocorreu após o Ministério Público de Lucerna, na Suíça, instaurar uma investigação formal contra o meio-campista sob a acusação de “obtenção fraudulenta de uma falsa certificação e/ou falsificação de documentos”.
De acordo com a legislação suíça, a infração pode acarretar uma pena de até cinco anos de reclusão. Contudo, devido ao fato de o jogador não possuir antecedentes criminais, a tendência é que a punição seja convertida em sanção financeira.
Por que Granit Xhaka admitiu ter falsificado a carteira de vacinação?
Segundo apuração de Cleverton Silva no Metrópoles, Xhaka afirmou que agiu por insegurança e profunda desconfiança em relação às vacinas contra a Covid-19 na época.
Qual a pena que Xhaka pode enfrentar na Suíça?
Conforme relata Cleverton Silva no Metrópoles, a lei suíça prevê pena de até cinco anos de prisão para falsificação de documentos, mas, por não ter antecedentes, o atleta pode receber apenas uma multa.