23/09/2026
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Internacional demite Paulo Pezzolano e Série A chega a 18 trocas de técnicos em 2026

Internacional demite Paulo Pezzolano após derrota para o São Paulo.

Por Redação ContilNet
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Internacional demite Paulo Pezzolano e Série A chega a 18 trocas de técnicos em 2026
Flickr / Internacional

Derrota por 1 x 0 para o São Paulo afundou o Colorado no Z-4; apenas sete equipes mantêm os mesmos comandantes desde o início da temporada.

O Internacional anunciou formalmente no domingo (20 de setembro) o desligamento do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Com o desligamento, a Série A do Campeonato Brasileiro alcançou a marca de 18 treinadores demitidos na temporada 2026. A decisão da diretoria gaúcha ocorreu após o revés por 1 x 0 diante do São Paulo, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento.

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Conforme apurado pelos jornalistas Nana Adnet e Lucas Espíndola para o portal Metrópoles, o Colorado integrava até então o seleto grupo de clubes que não haviam trocado de comando no ano.

“Pezzolano esteve à frente do Internacional em 41 partidas, registrando 17 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento geral de 56,1%. O time ocupa a 18ª posição no Z-4, com 28 pontos, a 10 rodadas do fim da competição”, destacam Nana Adnet e Lucas Espíndola no Metrópoles.

Lista de demitidos e a resistência dos mantidos

Com a saída do uruguaio, resta apenas um grupo de sete clubes do Brasileirão 2026 que não realizaram trocas no comando técnico desde o início do campeonato.

Confira a lista dos 18 treinadores dispensados na Série A, divulgada por Nana Adnet e Lucas Espíndola:

Ordem Treinador Demitido Clube Fonte: Nana Adnet e Lucas Espíndola
Jorge Sampaoli Atlético-MG Metrópoles
Fernando Diniz Vasco Metrópoles
Juan Carlos Osorio Remo Metrópoles
Filipe Luís Flamengo Metrópoles
Hernán Crespo São Paulo Metrópoles
Tite Cruzeiro Metrópoles
Juan Vojvoda Fortaleza Metrópoles
Martín Anselmi Botafogo Metrópoles
Gilmar Dal Pozzo Chapecoense Metrópoles
10º Dorival Júnior Corinthians Metrópoles
11º Roger Machado São Paulo Metrópoles
12º Fábio Matias Chapecoense Metrópoles
13º Renato Gaúcho Vasco Metrópoles
14º Luís Zubeldia Fluminense Metrópoles
15º Franclim Carvalho Botafogo Metrópoles
16º Luís Castro Grêmio Metrópoles
17º Léo Condé Remo Metrópoles
18º Paulo Pezzolano Internacional Metrópoles

6. CLUBES QUE MANTÊM O MESMO TÉCNICO DESDE O INÍCIO (TABELA)

Apenas sete clubes preservaram seus comandantes na temporada 2026:

Clube Treinador Mantido Fonte: Nana Adnet e Lucas Espíndola
Athletico-PR Odair Hellmann Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Bahia Rogério Ceni Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Coritiba Fernando Seabra Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Mirassol Rafael Guanaes Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Palmeiras Abel Ferreira Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Red Bull Bragantino Vágner Mancini Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Vitória Jair Ventura Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola

Quem é o 18º treinador demitido no Brasileirão 2026?

Segundo apuração de Nana Adnet e Lucas Espíndola no Metrópoles, trata-se de Paulo Pezzolano, desligado do comando técnico do Internacional.

Quais clubes do Brasileirão ainda não trocaram de técnico em 2026?

Conforme relata o Metrópoles, apenas Athletico-PR (Odair Hellmann), Bahia (Rogério Ceni), Coritiba (Fernando Seabra), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Vágner Mancini) e Vitória (Jair Ventura) mantêm os mesmos treinadores.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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