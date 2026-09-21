Derrota por 1 x 0 para o São Paulo afundou o Colorado no Z-4; apenas sete equipes mantêm os mesmos comandantes desde o início da temporada.
O Internacional anunciou formalmente no domingo (20 de setembro) o desligamento do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Com o desligamento, a Série A do Campeonato Brasileiro alcançou a marca de 18 treinadores demitidos na temporada 2026. A decisão da diretoria gaúcha ocorreu após o revés por 1 x 0 diante do São Paulo, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento.
Conforme apurado pelos jornalistas Nana Adnet e Lucas Espíndola para o portal Metrópoles, o Colorado integrava até então o seleto grupo de clubes que não haviam trocado de comando no ano.
“Pezzolano esteve à frente do Internacional em 41 partidas, registrando 17 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento geral de 56,1%. O time ocupa a 18ª posição no Z-4, com 28 pontos, a 10 rodadas do fim da competição”, destacam Nana Adnet e Lucas Espíndola no Metrópoles.
Lista de demitidos e a resistência dos mantidos
Com a saída do uruguaio, resta apenas um grupo de sete clubes do Brasileirão 2026 que não realizaram trocas no comando técnico desde o início do campeonato.
Confira a lista dos 18 treinadores dispensados na Série A, divulgada por Nana Adnet e Lucas Espíndola:
|Ordem
|Treinador Demitido
|Clube
|Fonte: Nana Adnet e Lucas Espíndola
|1º
|Jorge Sampaoli
|Atlético-MG
|Metrópoles
|2º
|Fernando Diniz
|Vasco
|Metrópoles
|3º
|Juan Carlos Osorio
|Remo
|Metrópoles
|4º
|Filipe Luís
|Flamengo
|Metrópoles
|5º
|Hernán Crespo
|São Paulo
|Metrópoles
|6º
|Tite
|Cruzeiro
|Metrópoles
|7º
|Juan Vojvoda
|Fortaleza
|Metrópoles
|8º
|Martín Anselmi
|Botafogo
|Metrópoles
|9º
|Gilmar Dal Pozzo
|Chapecoense
|Metrópoles
|10º
|Dorival Júnior
|Corinthians
|Metrópoles
|11º
|Roger Machado
|São Paulo
|Metrópoles
|12º
|Fábio Matias
|Chapecoense
|Metrópoles
|13º
|Renato Gaúcho
|Vasco
|Metrópoles
|14º
|Luís Zubeldia
|Fluminense
|Metrópoles
|15º
|Franclim Carvalho
|Botafogo
|Metrópoles
|16º
|Luís Castro
|Grêmio
|Metrópoles
|17º
|Léo Condé
|Remo
|Metrópoles
|18º
|Paulo Pezzolano
|Internacional
|Metrópoles
6. CLUBES QUE MANTÊM O MESMO TÉCNICO DESDE O INÍCIO (TABELA)
Apenas sete clubes preservaram seus comandantes na temporada 2026:
|Clube
|Treinador Mantido
|Fonte: Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Athletico-PR
|Odair Hellmann
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Bahia
|Rogério Ceni
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Coritiba
|Fernando Seabra
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Mirassol
|Rafael Guanaes
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Palmeiras
|Abel Ferreira
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Red Bull Bragantino
|Vágner Mancini
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
|Vitória
|Jair Ventura
|Metrópoles / Nana Adnet e Lucas Espíndola
Quem é o 18º treinador demitido no Brasileirão 2026?
Segundo apuração de Nana Adnet e Lucas Espíndola no Metrópoles, trata-se de Paulo Pezzolano, desligado do comando técnico do Internacional.
Quais clubes do Brasileirão ainda não trocaram de técnico em 2026?
Conforme relata o Metrópoles, apenas Athletico-PR (Odair Hellmann), Bahia (Rogério Ceni), Coritiba (Fernando Seabra), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Vágner Mancini) e Vitória (Jair Ventura) mantêm os mesmos treinadores.