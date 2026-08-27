27/08/2026
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Atlético-MG aciona STJD e pede denúncia contra Kaio Jorge por agressão em clássico

Galo acusa atacante do Cruzeiro de agressão física em choque no clássico da Copa do Brasil.

Por Redação ContilNet
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Atlético-MG aciona STJD e pede denúncia contra Kaio Jorge por agressão em clássico
Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images

O Galo alega que o atacante do Cruzeiro assumiu o risco de lesão grave ao atingir o zagueiro Ruan Tressoldi no primeiro minuto da partida pela Copa do Brasil.

O Atlético-MG deu entrada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com uma Notícia de Infração pedindo a punição do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o pedido decorre de uma forte disputa de bola que deixou o zagueiro Ruan Tressoldi com sintomas de concussão.

“O Atlético-MG enquadrou a conduta no artigo 254-A do CBJD, alegando que quedas nas condições registradas expõem o atleta a riscos severos e gravíssimos de lesões cerebrais ou medulares”, detalhou Pedro Santana em reportagem para o METRÓPOLES.

Atendimento hospitalar, reincidência e decisão da Procuradoria

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a representação atleticana detalha o impacto do lance e o histórico entre os clubes:

  • Protocolo de Concussão: Ruan tentou permanecer no gramado, mas apresentou tontura e confusão mental, precisando ser substituído e levado ao hospital para exames de imagem.

  • Argumentação do Galo: O clube alegou no recurso que o atacante cruzeirense agiu de forma deliberada, assumindo o risco de provocar danos permanentes ao colega de profissão.

  • Histórico Citado: A peça jurídica relembrou outros encontros entre os rivais para sustentar a tese de condutas desmedidas em clássicos anteriores.

  • Trâmite Legal: A Notícia de Infração está nas mãos da Procuradoria do STJD, que decidirá se oferece denúncia formal contra o jogador ou arquiva a solicitação.

  • Jogo de Volta: As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º/9), na Arena MRV, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Por que o Atlético-MG acionou o STJD contra o atacante Kaio Jorge?

O clube alvinegro acionou o tribunal alegando agressão física e risco de lesão grave contra o zagueiro Ruan Tressoldi em lance no início do clássico pela Copa do Brasil.

O que pode acontecer com Kaio Jorge após o pedido do Atlético-MG?

A Procuradoria do STJD analisará o caso e poderá oferecer uma denúncia formal contra o atacante para julgamento ou determinar o arquivamento do pedido.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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