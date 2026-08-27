Conselho do Atlético de Madrid rejeita proposta do Barcelona por Julián Álvarez

Clube de Madri encerra conversas com rival catalão alegando falta de ética e dignidade.

David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images

A diretoria do clube de Madri declarou chance zero de transferência e afirmou que a posição envolve “dignidade” e respeito ético.

A diretoria do Atlético de Madrid comunicou formalmente, nesta quinta-feira (27/8), a decisão unânime de vetar qualquer negociação com o Barcelona pelo atacante Julián Álvarez.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o anúncio é uma resposta direta às recentes declarações do presidente catalão, Joan Laporta, que garantia proximidade no acerto.

“A posição comunicada pelo clube é de que o FC Barcelona não cumpriu os requisitos éticos e profissionais. Existe zero consideração sobre uma transferência. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade”, destacou o Atlético em nota citada por Pedro Santana no METRÓPOLES.

Bastidores da crise, vaias da torcida e postura de Laporta

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a relação entre o jogador e a torcida colchonera vive momento delicado:

Insatisfação das Arquibancadas: Durante o empate por 2 a 2 contra o Villarreal, o argentino de 26 anos foi vaiado no aquecimento e ao entrar em campo.

Declarações Anteriores: As especulações ganharam força após Álvarez ter mencionado publicamente o desejo de realizar um sonho de transferência durante a Copa do Mundo de 2026.

Inflexibilidade: O Atlético cravou que há “zero por cento de chance” de liberar o atleta para o rival de divisão.

Posição de Joan Laporta: Apesar da recusa categórica, o mandatário do Barcelona sinalizou que manterá a oferta de pé até o encerramento da janela de transferências.

Por que o Atlético de Madrid recusou a venda de Julián Álvarez ao Barcelona?

O clube alegou que o Barcelona não conduziu as tratativas de forma ética e respeitosa, afirmando que a recusa trata de uma questão de dignidade institucional.

Qual é a posição de Joan Laporta diante da recusa do Atlético?

O presidente do Barcelona declarou que pretende manter a proposta pelo atacante argentino até o fechamento da janela caso o clube de Madri altere seu posicionamento.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet