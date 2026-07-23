Barcelona confirma chegada de Karim Adeyemi para reformular setor ofensivo

Atacante alemão de 24 anos assina até junho de 2031 com o clube catalão após quatro temporadas de destaque no Borussia Dortmund.
O Barcelona oficializou a contratação do atacante alemão Karim Adeyemi, de 24 anos. O jogador deixa o Borussia Dortmund após quatro anos no futebol alemão para reforçar o elenco catalão com vínculo assinado até junho de 2031.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, Adeyemi é a segunda novidade da equipe para a temporada 2026/27, somando-se à contratação do inglês Anthony Gordon.
“A chegada de Adeyemi atende à necessidade do Barcelona em renovar o setor de ataque após a saída do veterano polonês Robert Lewandowski, de 37 anos, que acertou sua transferência para o Chicago Fire, nos Estados Unidos”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.
Números da carreira e renovação do ataque catalão
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a chegada de Adeyemi marca um novo momento para o ataque culé:
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Desempenho Recente: Na última temporada pelo Borussia Dortmund, o atacante disputou 39 partidas, anotando 10 gols e distribuindo seis assistências.
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Trajetória Profissional: Revelado no Red Bull Salzburg, da Áustria, o jogador também acumulou passagem pelo Liefering antes de se consolidar no futebol alemão.
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Reformulação no Ataque: O elenco do Barça busca maior velocidade nas pontas e renovação etária após a partida de Lewandowski para a Major League Soccer (MLS).
Até quando vai o contrato de Karim Adeyemi com o Barcelona?
O atacante alemão assinou contrato de longa duração com o clube catalão, válido até junho de 2031.
Quem Adeyemi vem substituir no ataque do Barcelona?
A contratação chega para suprir a saída do atacante polonês Robert Lewandowski, que deixou o clube para atuar no Chicago Fire, da MLS.
Quais foram os números de Adeyemi em sua última temporada no Borussia Dortmund?
O jogador registrou 10 gols e 6 assistências em 39 partidas disputadas na última temporada.