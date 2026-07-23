Atacante sofreu fratura na tíbia após entrada violenta no jogo contra o Internacional.

Lucas Bubols/Cruzeiro

Atacante de US$ 12 milhões se lesionou após entrada violenta de Victor Gabriel na vitória por 2 x 1 sobre o Internacional em Porto Alegre.

O atacante Gabriel Pec teve uma fratura confirmada na tíbia da perna esquerda após realizar exames médicos na capital gaúcha. A lesão ocorreu durante a vitória do Cruzeiro por 2 x 1 contra o Internacional, em Porto Alegre, no primeiro jogo do atleta como titular da equipe mineira.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, a lesão ocorreu após uma entrada forte do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional.

“O defensor do Inter entrou com as travas da chuteira na canela do atacante cruzeirense, causando sangramento imediato e a fratura. Victor Gabriel foi expulso da partida após revisão do VAR”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Investimento alto e encaminhamento médico

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o caso gera grande preocupação na comissão técnica da equipe mineira:

Atendimento de Urgência: Pec deixou o gramado direto para um hospital em Porto Alegre, onde os exames de imagem constataram a fratura na tíbia.

Contratação Peso-Pesado: Gabriel Pec foi a principal contratação da equipe celeste para a segunda metade da temporada, custando cerca de US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 61 milhões) junto ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Punição em Campo: O zagueiro colorado Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto após a checagem do árbitro de vídeo.

Desdobramentos: O clube divulgará o plano de tratamento e a estimativa de tempo de recuperação do atleta.

Qual foi a lesão sofrida por Gabriel Pec no jogo contra o Internacional?

O atacante sofreu uma fratura confirmada na tíbia da perna esquerda após uma falta forte sofrida durante a partida.

Quanto o Cruzeiro pagou para contratar Gabriel Pec?

O Cruzeiro investiu US$ 12 milhões (cerca de R$ 61 milhões) para contratar o atacante junto ao Los Angeles Galaxy.

O jogador que cometeu a falta em Gabriel Pec foi expulso?

Sim. O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, foi expulso após o árbitro consultar o VAR e constatar a gravidade do lance.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet