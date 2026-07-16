Finalistas da Copa garantem R$ 232 milhões; veja o prêmio do campeão

Argentina e Espanha decidirão o título da Copa de 2026 neste domingo (19/7).

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Argentina e Espanha decidirão o título da Copa de 2026 neste domingo (19/7). FIFA distribuirá a maior premiação financeira da história do torneio.

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha já entrou para a história antes mesmo de a bola rolar no gramado neste domingo (19/7). Além da glória esportiva de buscar a taça, as duas seleções finalistas garantiram um retorno financeiro astronômico. Pela classificação à final do torneio, cada confederação já assegurou o recebimento de pelo menos US$ 45,5 milhões (aproximadamente R$ 232,5 milhões na cotação atual).

Os números da histórica premiaçao copa do mundo 2026 argentina espanha foram detalhados pela jornalista Ana Beatriz Martins, do portal Metrópoles. A bolada milionária é paga pela FIFA e o montante mínimo garantido é composto por três fatias financeiras distintas recebidas pelas finalistas ao longo da competição.

Entenda a matemática dos R$ 232 milhões

O valor mínimo que tanto a Associação de Futebol Argentino (AFA) quanto a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vão embolsar soma US$ 45,5 milhões. A divisão dos repasses da FIFA funciona da seguinte maneira:

Cota de Participação: US$ 10 milhões garantidos a cada seleção que disputou o torneio;

Ajuda de Custo: US$ 2,5 milhões destinados a cobrir as despesas de preparação para o Mundial;

Prêmio pelo Vice-campeonato: US$ 33 milhões, que é a cota mínima destinada a quem perder a grande final de domingo.

O prêmio astronômico do campeão do mundo

Se o segundo lugar já garante uma fortuna aos cofres das federações, o título mundial elevará os ganhos a um patamar sem precedentes.

O grande vencedor da Copa de 2026 receberá uma premiação exclusiva de US$ 50 milhões (cerca de R$ 255,5 milhões) apenas pela conquista do troféu. Ao somar as cotas de participação e auxílio de preparação, o campeão do mundo embolsará um montante final de US$ 62,5 milhões (cerca de R$ 319,3 milhões).

A edição mais valiosa da história das Copas

O torneio de 2026 consolidou-se como o mais rentável para os países participantes na história do futebol. Após a aprovação do novo orçamento pelo Conselho da FIFA em abril, o volume global de premiações sofreu um reajuste recorde.

Ao todo, a entidade máxima do futebol desembolsou mais de US$ 870 milhões (cerca de R$ 4,45 bilhões) divididos entre as 48 seleções que iniciaram a disputa do torneio nos três países-sede.

Quanto ganha o campeão da Copa do Mundo de 2026?

O campeão do torneio acumula um prêmio total de US$ 62,5 milhões (cerca de R$ 319,3 milhões), somando o prêmio do título (US$ 50 milhões), a taxa de participação e os custos de preparação.

Que dia e horas será a final da Copa entre Argentina e Espanha?

A grande final da Copa do Mundo de 2026 será disputada neste domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (horário de Brasília).

Qual é o valor total de prêmios distribuído pela FIFA nesta Copa?

Nesta edição histórica, a FIFA distribuiu mais de US$ 870 milhões (R$ 4,45 bilhões) em prêmios e ajudas de custo para as seleções participantes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet