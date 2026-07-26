Calderano vence japonês em jogo de cinco sets e avança à final do WTT Star Contender

Adversário da final sai do confronto entre o sul-coreano Jaehyun An e o francês Alexis Lebrun

Decisão da chave de simples será disputada na tarde deste domingo (26) no interior de São Paulo/ Foto: Reprodução

O brasileiro Hugo Calderano garantiu vaga na decisão do torneio de simples do WTT Star Contender de São José dos Campos. Na manhã deste domingo (26/7), o número um do tênis de mesa nacional venceu o japonês Yukiya Uda por 3 sets a 2, com parciais de 11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8, na semifinal da competição disputada no interior paulista.

O confronto exigiu esforço físico e técnico do brasileiro. Calderano iniciou a partida com domínio do ritmo de jogo e fechou a primeira parcial em 11/5. No entanto, o atleta japonês reagiu nos dois sets seguintes, vencendo disputas prolongadas por 17/15 e 14/12 para virar o placar geral.

A quarta parcial foi a mais longa do confronto e ficou marcada pelo equilíbrio nos pontos decisivos. Calderano salvou match points, manteve a regularidade nas trocas de bola e fechou em 21/19, levando a definição para a quinta etapa.

No set decisivo, o brasileiro controlou o ímpeto do adversário, abriu vantagem nas devoluções e selou a vitória por 11/8 após quase uma hora e meia de partida.

Hugo Calderano disputará o título do WTT Star Contender contra o vencedor do duelo entre o sul-coreano Jaehyun An e o francês Alexis Lebrun. A segunda semifinal ocorre no início da tarde, e a grande final de simples está agendada para por volta das 18h deste domingo.