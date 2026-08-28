Chelsea acerta contratação do goleiro Dibu Martínez, da Argentina

Campeão do mundo deixa o Aston Villa por R$ 52 milhões para assinar com os Blues

James Gill - Danehouse/Getty Images

O campeão mundial pela Argentina assina contrato de dois anos com a equipe de Londres após seis temporadas em Birmingham.

O Chelsea acertou a contratação do goleiro Emiliano “Dibu” Martínez, campeão do mundo com a Argentina em 2022, que estava no Aston Villa.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, a negociação foi selada pelo valor de 7,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 52 milhões).

“O arqueiro argentino realizará exames médicos para assinar vínculo de duas temporadas com os Blues, contando com opção de renovação por mais 12 meses”, informou Marcello Hendriks no METRÓPOLES.

Fim de ciclo em Birmingham e disputa pela vaga titular

Conforme detalhado pela cobertura de Marcello Hendriks no METRÓPOLES, a chegada de Dibu altera o cenário da meta do clube londrino:

Despedida do Aston Villa: Dibu Martínez encerra sua passagem de seis anos na equipe, onde era titular absoluto e venceu o título da Liga Europa na temporada passada.

Substituto Definido: Para a vaga do argentino, o Aston Villa anunciou a contratação do goleiro japonês Zion Suzuki.

Concorrência Interna: No Chelsea, Martínez disputará a posição com o contestado Robert Sánchez, além do retorno do jovem Mike Penders, que estava emprestado ao Strasbourg.

Próximo Compromisso: Os Blues jogam neste domingo (30/8) contra o Brighton, pela 2ª rodada da Premier League.

Quanto o Chelsea pagou para contratar Dibu Martínez?

O Chelsea acertou a compra do goleiro argentino por 7,5 milhões de libras (cerca de R$ 52 milhões).

Qual será o tempo de contrato de Dibu Martínez no Chelsea?

O vínculo inicial será de dois anos, com opção de extensão por mais 12 meses.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet