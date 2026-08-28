Imprensa espanhola aclama estreia de Rodri no Barcelona após vitória em La Liga

Volante estreou na vitória sobre o Athletic Bilbao e encantou jornais locais.

Alex Caparros/Getty Images

Contratado por R$ 462 milhões, o volante atuou no segundo tempo contra o Athletic Bilbao e se destacou pela visão de jogo e liderança.

Apenas nove dias após ter sua contratação anunciada, o volante Rodri fez a sua estreia oficial pelo Barcelona na vitória por 2 x 0 sobre o Athletic Bilbao, em confronto válido por La Liga.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, a atuação do meio-campista nos minutos finais da partida rendeu grande repercussão e elogios entusiásticos nos principais jornais esportivos da Espanha.

“O periódico As usou o termo ‘caiu de pé’ para definir o início de Rodri no Barça, destacando sua rápida adaptação à saída de bola e à criatividade no meio-campo”, reportou Nana Adnet no METRÓPOLES.

Destaque tático e investimento milionário

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, a entrada de Rodri agradou tanto a torcida culé quanto a crítica especializada:

Entrada em Campo: O meio-campista ingressou aos 17 minutos do segundo tempo e demonstrou autoridade tática imediata sob o comando do técnico Hansi Flick.

Aprovação do ‘Mundo Deportivo’: O jornal catalão ressaltou a postura de liderança do atleta em campo e sua absorção instantânea das dinâmicas do esquema da equipe.

Custo da Transferência: O Barcelona desembolsou cerca de 76,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 462 milhões) para tirar o jogador do Manchester City.

Resultado em Campo: A partida de estreia contou também com gol do atacante brasileiro Raphinha, selando o triunfo por 2 x 0.

Como foi a estreia de Rodri pelo Barcelona?

Rodri entrou no segundo tempo da vitória por 2 x 0 contra o Athletic Bilbao e foi muito elogiado pela imprensa espanhola pela sua visão de jogo e liderança.

Quanto o Barcelona pagou para contratar o volante Rodri?

O clube catalão investiu cerca de 76,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 462 milhões) para contratar o jogador do Manchester City.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet