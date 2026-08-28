Uefa sorteia fase de liga da Liga Europa com duelos entre Milan, Benfica e Juventus

Etapa inicial com 36 clubes e pontos corridos começa em 15 de outubro; confira os jogos dos principais gigantes do futebol europeu.
A Uefa realizou nesta sexta-feira (28/8) o sorteio que definiu o caminho dos 36 participantes da fase de liga da Liga Europa.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, a primeira fase do torneio continental ocorre entre 15 de outubro e 17 de dezembro, trazendo grandes clássicos europeus logo no início.
“Entre os principais destaques sorteados nesta etapa estão os confrontos entre Milan x Benfica, Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha e Juventus x Real Sociedad”, registrou Nana Adnet no METRÓPOLES.
Regulamento e cruzamentos das principais equipes
Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, a competição segue o formato de pontos corridos com oito partidas por clube (quatro em casa e quatro fora):
-
Milan: Enfrenta Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia e Levski Sofia.
-
Benfica: Terá duelos contra AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Omonia Nicosia, OFI Crete e N.E.C.
-
Juventus: Enfrentará Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia Nicosia, Celta de Vigo, N.E.C. e Hapoel Be’er Sheva.
-
Bayer Leverkusen: Joga contra Olympique de Marselha, Lyon, Salzburg, GNK Dinamo, Celje, Lech Poznan, Besiktas e OFI Crete.
-
Classificação: Os 8 primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Os times entre o 9º e o 24º lugar disputam uma rodada de playoffs decisiva.
Quando começa a fase de liga da Liga Europa?
A fase inicial da competição continental começa no dia 15 de outubro e segue até 17 de dezembro.
Como funciona a classificação na fase de liga da Liga Europa?
Os 8 primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam os playoffs para tentar a vaga.