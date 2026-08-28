28/08/2026
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Uefa sorteia fase de liga da Liga Europa com duelos entre Milan, Benfica e Juventus

efa sorteou os oito confrontos dos 36 clubes na fase de liga do torneio europeu

Por Redação ContilNet
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Uefa sorteia fase de liga da Liga Europa com duelos entre Milan, Benfica e Juventus
Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images

Etapa inicial com 36 clubes e pontos corridos começa em 15 de outubro; confira os jogos dos principais gigantes do futebol europeu.

A Uefa realizou nesta sexta-feira (28/8) o sorteio que definiu o caminho dos 36 participantes da fase de liga da Liga Europa.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, a primeira fase do torneio continental ocorre entre 15 de outubro e 17 de dezembro, trazendo grandes clássicos europeus logo no início.

“Entre os principais destaques sorteados nesta etapa estão os confrontos entre Milan x Benfica, Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha e Juventus x Real Sociedad”, registrou Nana Adnet no METRÓPOLES.

Regulamento e cruzamentos das principais equipes

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, a competição segue o formato de pontos corridos com oito partidas por clube (quatro em casa e quatro fora):

  • Milan: Enfrenta Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia e Levski Sofia.

  • Benfica: Terá duelos contra AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Omonia Nicosia, OFI Crete e N.E.C.

  • Juventus: Enfrentará Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia Nicosia, Celta de Vigo, N.E.C. e Hapoel Be’er Sheva.

  • Bayer Leverkusen: Joga contra Olympique de Marselha, Lyon, Salzburg, GNK Dinamo, Celje, Lech Poznan, Besiktas e OFI Crete.

  • Classificação: Os 8 primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Os times entre o 9º e o 24º lugar disputam uma rodada de playoffs decisiva.

Quando começa a fase de liga da Liga Europa?

A fase inicial da competição continental começa no dia 15 de outubro e segue até 17 de dezembro.

Como funciona a classificação na fase de liga da Liga Europa?

Os 8 primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam os playoffs para tentar a vaga.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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