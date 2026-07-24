Com Palmeiras na liderança, 1º turno do Brasileirão chega ao fim

Alviverde fecha a 19ª rodada na ponta com 44 pontos.

Cesar Greco/Palmeiras

Com 44 pontos acumulados, Alviverde puxa a fila da tabela; Pedro assume a artilharia e 20ª rodada começa neste final de semana.

A primeira metade do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quinta-feira (23/7) com a conclusão da 19ª rodada. O Palmeiras consolidou sua campanha impecável e terminou o 1º turno na liderança isolada da competição nacional, somando 44 pontos em uma trajetória de 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, apenas Flamengo e Mirassol fecharam o turno com 18 partidas realizadas, devido ao adiamento do confronto válido pela 4ª rodada.

“O Palmeiras fecha a primeira metade do campeonato com 44 pontos e apenas uma derrota sofrida — diante do Vasco, por 2 x 1, em São Januário”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Estatísticas individuais e agenda do 2º turno

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os destaques individuais e o panorama geral da competição desenham a briga pelo título e contra a degola:

Artilharia em Alta: O atacante Pedro, do Flamengo, assumiu a liderança dos goleadores com 12 gols marcados após balançar as redes duas vezes contra a Chapecoense. Kevin Viveros (Athletico-PR, com 11) e Carlos Vinícius (Grêmio, com 10) completam o pódio.

Líder em Assistências: O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, lidera o quesito passes para gol com 9 assistências, seguido por Josué (Coritiba, com 8) e Samuel Lino (Flamengo, com 7).

G-5 e Z-4: Palmeiras, Flamengo, Athletico-PR, Fluminense e Bragantino integram o grupo dos cinco primeiros. Já a zona de rebaixamento conta com Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense.

Início do Segundo Turno: A 20ª rodada começa já neste final de semana, com três jogos no sábado (25/7) e sete partidas no domingo (26/7), marcando o pontapé inicial do turno decisivo.

Quem terminou o 1º turno do Brasileirão na liderança?

O Palmeiras encerrou o primeiro turno na liderança isolada, acumulando 44 pontos em 19 jogos disputados.

Quem é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro?

O atacante Pedro, do Flamengo, é o artilheiro do campeonato com 12 gols marcados.

Quais times estão na zona de rebaixamento ao fim do 1º turno?

A zona de rebaixamento ao final das 19 rodadas iniciais é composta por Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet