Técnico de 59 anos assina contrato até 2030 acompanhado por comissão técnica de confiança

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Vencedor da Liga dos Campeões e da Premier League pelo Liverpool, treinador retorna à beira do gramado após período fora das comissões técnicas.

A Seleção Alemã oficializou, nesta sexta-feira (24/7), a contratação do técnico Jürgen Klopp, de 59 anos, para liderar o projeto da equipe nacional. Junto ao treinador, chegam os assistentes Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. O vínculo firmado entre a federação e o comandante é válido até 2030.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, Klopp celebrou a oportunidade de dirigir a seleção de seu país natal.

“É uma grande honra estar aqui. Sabendo de onde eu vim, era inimaginável para mim que um dia chegaria a este ponto. Eu já tinha uma ideia da dimensão do trabalho, mas quando você se envolve, sente a magnitude e a responsabilidade ainda mais”, declarou Jürgen Klopp em depoimento registrado pelo METRÓPOLES.

O retorno aos gramados e o histórico de Klopp

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o movimento marca a volta do treinador à beira do campo:

Pausa na Carreira: Klopp não exercia a função de treinador de campo desde maio de 2024, quando encerrou seu ciclo vitorioso de nove anos à frente do Liverpool.

Títulos pelo Liverpool: No clube inglês, conquistou oito troféus de expressão, destacando-se uma Liga dos Campeões e uma Premier League.

Projetos Recentes: O treinador vinha atuando como Chefe de Futebol Global da marca Red Bull, cargo sobre o qual ainda não foram detalhados os passos de transição.

Trajetória Restrita e Vitoriosa: Em sua carreira de clubes, comandou apenas três equipes: Mainz 05 (2001–2008), Borussia Dortmund (2008–2015) e Liverpool (2015–2024).

Qual é a duração do contrato de Jürgen Klopp com a Seleção Alemã?

O contrato assinado por Jürgen Klopp é válido até o ano de 2030.

Quem serão os auxiliares de Jürgen Klopp na Alemanha?

A comissão técnica contará com os assistentes Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender.

Quais clubes Jürgen Klopp já treinou em sua carreira?

Antes de assumir a seleção, Klopp comandou apenas três clubes: Mainz 05, Borussia Dortmund e Liverpool.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet