Real Madrid acerta venda de centroavante para o futebol inglês e reformula ataque

Atacante foi negociado com o Fulham por 40 milhões de euros.

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Gonzalo García acerta com o Fulham por 40 milhões de euros; saída favorece Endrick na disputa por minutos no elenco Merengue.

O Real Madrid acertou a venda do centroavante Gonzalo García para o Fulham, da Inglaterra, em uma transação fixada em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 234,4 milhões). A informação sobre o acordo foi publicada originalmente pelo jornal espanhol Marca.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a movimentação no mercado espanhol beneficia diretamente os planos do jovem brasileiro Endrick no clube madrense.

“A saída de Gonzalo García abre espaço para Endrick no elenco principal, já que os dois atacantes disputavam a posição de reserva imediato de Kylian Mbappé”, destacou a apuração do METRÓPOLES.

Reformulação do elenco Merengue e novos empréstimos

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as movimentações na equipe espanhola englobam outros nomes do plantel:

Dupla para o Fulham: Além de Gonzalo, o meio-campista César Palacios também está próximo de assinar com o clube inglês por um valor entre 8 e 10 milhões de euros.

Retorno de Endrick: O atacante brasileiro retornou ao clube após período de empréstimo ao Lyon, figurando agora como alternativa direta no ataque.

Novas Opções: O setor ofensivo Merengue conta ainda com a chegada de Yan Diomande, fator que reduzia o espaço de Gonzalo García nos planos do técnico José Mourinho.

Mercado Ativo: Diante da abundância de peças ofensivas, o argentino Franco Mastantuono também é cotado para ser emprestado a uma equipe do futebol europeu.

Por quanto o Real Madrid vendeu Gonzalo García?

A venda do centroavante ao Fulham foi fechada pelo valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 234,4 milhões).

Como a saída de Gonzalo García afeta a situação de Endrick?

Com a transferência do espanhol, Endrick ganha espaço interno para se firmar como o reserva imediato de Kylian Mbappé no ataque merengue.

Quais outros jogadores do Real Madrid estão negociando saída?

O meio-campista César Palacios negocia transferência para o Fulham, enquanto o argentino Franco Mastantuono deve ser emprestado a outro clube europeu.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet