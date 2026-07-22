Líder do Brasileirão, Palmeiras visita o Coritiba nesta quarta-feira (22/7) no Couto Pereira.

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Líder isolado da competição com 41 pontos, Verdão visita o Coxa no Couto Pereira em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (22/7), Coritiba e Palmeiras se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (horário de Brasília).

As informações sobre o confronto foram publicadas em matéria assinada pelo jornalista Mateus Arantes, do portal Metrópoles.

O Verdão chega para o confronto embalado na liderança isolada do Brasileirão, somando 41 pontos sete a mais que o vice-líder Flamengo. Do outro lado, o Coritiba faz uma campanha sólida e ocupa a sétima colocação na tabela, com 26 pontos conquistados.

Onde assistir a Coritiba x Palmeiras ao vivo

De acordo com o Metrópoles, a partida entre Coritiba e Palmeiras terá transmissão exclusiva via streaming pela plataforma Amazon Prime Video.

Jogo: Coritiba x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Data e Horário: Quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Segundo o portal Metrópoles, as equipes devem ir a campo com as seguintes formações:

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez (Fuchs), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Arias, Mauricio e Ramón Sosa.

Perguntas frequentes sobre Coritiba x Palmeiras

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje?

A partida entre Coritiba e Palmeiras acontece nesta quarta-feira (22/7), às 19h30 (horário de Brasília).

Qual canal vai transmitir o jogo do Palmeiras?

O confronto será transmitido ao vivo de forma exclusiva no serviço de streaming Amazon Prime Video, conforme informado pelo Metrópoles.

Onde será realizada a partida?

O jogo será disputado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet