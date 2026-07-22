Novo treinador do Liverpool, Iraola crava que Alisson não será vendido

Andoni Iraola descarta venda de Alisson no Liverpool após rumores com a Juventus.

Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Técnico espanhol afasta rumores sobre transferência para a Juventus e destaca papel fundamental do goleiro brasileiro no vestiário dos Reds.

O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, encerrou de forma categórica as especulações envolvendo o futuro de Alisson. O nome do goleiro brasileiro foi fortemente associado à Juventus durante a atual janela de transferências do verão europeu, mas o comandante fez questão de garantir sua permanência no elenco principal.

As declarações e a cobertura da entrevista coletiva foram divulgadas em matéria assinada pelo jornalista Mateus Arantes, do portal Metrópoles.

Durante sua apresentação oficial, Iraola ressaltou a importância de manter atletas experientes no grupo, especialmente após a saída de pilares do elenco, como o atacante Mohamed Salah.

“Precisamos de referências”

Conforme apuração do Metrópoles, Iraola elogiou a qualidade e a liderança do camisa 1 e explicou como pretende utilizar o brasileiro no processo de reformulação do time.

“Estou muito feliz com a situação que temos agora na área de goleiros. Temos Alisson, temos Giorgi (Mamardashvili)… Alisson é alguém que também está em um vestiário que perdeu algumas referências em termos de experiência. Acho que ele é alguém que definitivamente nos ajudará nesse processo de adaptação das novas contratações, dos novos jogadores e dos jovens”, declarou o treinador.

Iraola completou reafirmando o valor dos atletas mais rodados:

“Precisamos de referências como Virgil (van Dijk), como Alisson, como Joe Gomez, jogadores que estão aqui há muito tempo. E tenho certeza de que teremos essa ajuda, sim.”

Aos 34 anos de idade, Alisson possui vínculo contratual com os Reds até o fim da temporada europeia, em junho de 2027.

Perguntas frequentes sobre o futuro de Alisson no Liverpool

Alisson vai sair do Liverpool nesta janela?

Não. Segundo declaração oficial do novo técnico Andoni Iraola publicada pelo Metrópoles, o goleiro brasileiro permanece no clube para a temporada.

Qual clube demonstrou interesse em contratar o goleiro Alisson?

Durante o verão europeu, o nome do brasileiro foi associado a rumores de transferência para a Juventus, da Itália.

Até quando vai o contrato de Alisson com o Liverpool?

O vínculo do goleiro da Seleção Brasileira com o clube inglês é válido até o final de junho de 2027.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet