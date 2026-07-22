24/07/2026
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Ídolo do México, goleiro Guillermo Ochoa anuncia aposentadoria do futebol

Aos 41 anos, Guillermo Ochoa oficializou sua aposentadoria dos gramados após disputar sua 6ª Copa do Mundo

Por Redação ContilNet 22/07/2026 às 09:12
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Ídolo do México, goleiro Guillermo Ochoa anuncia aposentadoria do futebol
Lars Baron/Getty Images

Aos 41 anos, lendário arqueiro mexicano pendura as luvas após se despedir da seleção sob aplausos e ovação no Estádio Azteca.

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Uma das figuras mais emblemáticas e marcantes da história das Copas do Mundo decidiu oficialmente encerrar a sua vitoriosa trajetória nos gramados. O goleiro Guillermo Ochoa, de 41 anos, confirmou sua aposentadoria do futebol profissional após disputar sua sexta edição do Mundial de seleções.

As informações e a repercussão da despedida foram publicadas em matéria assinada pelo jornalista Cleverton Silva, do portal Metrópoles.

Ochoa já havia alinhado que encerraria o ciclo como atleta profissional logo após a participação do México no torneio. Em seu jogo de despedida diante da torcida local, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, o arqueiro brilhou na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia e deixou o gramado amplamente ovacionado pelos torcedores.

“Dei tudo de mim”

Emocionado, o arqueiro usou suas redes sociais para oficializar o adeus ao esporte e agradecer o carinho recebido ao longo de mais de duas décadas de carreira:

“Dei tudo de mim. Deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção, e hoje penduro minhas luvas”, declarou Ochoa em mensagem publicada no Instagram.

Conforme destaca a reportagem do Metrópoles, Ochoa alcançou um feito raríssimo no futebol mundial ao ser convocado para seis edições de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), igualando-se ao seleto grupo de atletas com mais participações na história do torneio.

Trajetória de clubes e o auge na Copa de 2014

Revelado em 2003 pelo Club América, do México, Ochoa construiu uma sólida carreira no futebol europeu com passagens por equipes como Ajaccio (França), Málaga e Granada (Espanha), além da Salernitana (Itália).

No entanto, o auge do reconhecimento mundial do goleiro deu-se vestindo a camisa da seleção mexicana. No Brasil, durante a Copa do Mundo de 2014, Ochoa protagonizou atuações históricas — incluindo o inesquecível empate por 0 a 0 contra a Seleção Brasileira no Castelão, em Fortaleza, onde realizou defesas milagrosas que o consagraram internacionalmente.

Perguntas frequentes sobre a aposentadoria de Ochoa

Quantas Copas do Mundo Ochoa disputou?

Guillermo Ochoa disputou seis edições de Copa do Mundo pela Seleção Mexicana (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), conforme publicado pelo Metrópoles.

Quantos anos tem o goleiro Ochoa?

O arqueiro mexicano anunciou sua aposentadoria do futebol aos 41 anos de idade.

Qual foi o jogo inesquecível de Ochoa na Copa do Mundo de 2014?

A atuação mais marcante do goleiro no Brasil ocorreu na fase de grupos do Mundial de 2014, no empate por 0 a 0 entre México e Brasil na Arena Castelão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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