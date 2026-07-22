Ídolo do México, goleiro Guillermo Ochoa anuncia aposentadoria do futebol

Aos 41 anos, Guillermo Ochoa oficializou sua aposentadoria dos gramados após disputar sua 6ª Copa do Mundo

Lars Baron/Getty Images

Aos 41 anos, lendário arqueiro mexicano pendura as luvas após se despedir da seleção sob aplausos e ovação no Estádio Azteca.

Uma das figuras mais emblemáticas e marcantes da história das Copas do Mundo decidiu oficialmente encerrar a sua vitoriosa trajetória nos gramados. O goleiro Guillermo Ochoa, de 41 anos, confirmou sua aposentadoria do futebol profissional após disputar sua sexta edição do Mundial de seleções.

As informações e a repercussão da despedida foram publicadas em matéria assinada pelo jornalista Cleverton Silva, do portal Metrópoles.

Ochoa já havia alinhado que encerraria o ciclo como atleta profissional logo após a participação do México no torneio. Em seu jogo de despedida diante da torcida local, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, o arqueiro brilhou na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia e deixou o gramado amplamente ovacionado pelos torcedores.

“Dei tudo de mim”

Emocionado, o arqueiro usou suas redes sociais para oficializar o adeus ao esporte e agradecer o carinho recebido ao longo de mais de duas décadas de carreira:

“Dei tudo de mim. Deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção, e hoje penduro minhas luvas”, declarou Ochoa em mensagem publicada no Instagram.

Conforme destaca a reportagem do Metrópoles, Ochoa alcançou um feito raríssimo no futebol mundial ao ser convocado para seis edições de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), igualando-se ao seleto grupo de atletas com mais participações na história do torneio.

Trajetória de clubes e o auge na Copa de 2014

Revelado em 2003 pelo Club América, do México, Ochoa construiu uma sólida carreira no futebol europeu com passagens por equipes como Ajaccio (França), Málaga e Granada (Espanha), além da Salernitana (Itália).

No entanto, o auge do reconhecimento mundial do goleiro deu-se vestindo a camisa da seleção mexicana. No Brasil, durante a Copa do Mundo de 2014, Ochoa protagonizou atuações históricas — incluindo o inesquecível empate por 0 a 0 contra a Seleção Brasileira no Castelão, em Fortaleza, onde realizou defesas milagrosas que o consagraram internacionalmente.

Perguntas frequentes sobre a aposentadoria de Ochoa

Quantas Copas do Mundo Ochoa disputou?

Guillermo Ochoa disputou seis edições de Copa do Mundo pela Seleção Mexicana (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), conforme publicado pelo Metrópoles.

Quantos anos tem o goleiro Ochoa?

O arqueiro mexicano anunciou sua aposentadoria do futebol aos 41 anos de idade.

Qual foi o jogo inesquecível de Ochoa na Copa do Mundo de 2014?

A atuação mais marcante do goleiro no Brasil ocorreu na fase de grupos do Mundial de 2014, no empate por 0 a 0 entre México e Brasil na Arena Castelão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet