Corrida da Família Videira chega à 2ª edição e celebra os 10 anos da igreja em Rio Branco

A Igreja Família Videira realizará, no dia 5 de setembro de 2026, a 2ª Corrida da Família Videira, evento que une esporte, saúde, integração e solidariedade

A largada está marcada para as 18h, em frente à sede da igreja, localizada na Avenida Norte, esquina com a Avenida Central, nº 10, no Conjunto Tucumã, em Rio Branco.

Segundo o pastor Edmilson Assis, a corrida integra a programação comemorativa pelos 10 anos da Igreja Família Videira e, nesta edição, terá um significado ainda mais especial: além de celebrar uma década de atuação da instituição, o evento também marcará a conquista do novo prédio da igreja, símbolo do crescimento da comunidade e da ampliação de suas ações.

Edmilson destacou que após o sucesso da primeira edição, realizada com cerca de 200 participantes, a organização decidiu ampliar a estrutura do evento e dobrar o número de vagas para atender à crescente procura.

“Nosso objetivo é reunir corredores, caminhantes, famílias e apoiadores em uma grande celebração que fortalece os laços comunitários e incentiva a prática de atividades físicas”, disse ele.

Nesta edição da corrida, os participantes poderão escolher entre três percursos. A caminhada de 3 quilômetros é voltada para quem deseja participar de forma recreativa, enquanto as provas de 5 km e 10 km serão disputadas em formato competitivo, com premiação em troféus e brindes para os melhores colocados.

O pastor Edmilson ressaltou que além de incentivar hábitos saudáveis e promover a convivência entre famílias, a corrida tem caráter beneficente.

Os recursos arrecadados com as inscrições e parcerias serão destinados à construção da nova sede da Igreja Família Videira, projeto que busca ampliar a capacidade de atendimento da comunidade e fortalecer as atividades sociais e religiosas desenvolvidas pela instituição.

As inscrições estarão abertas até o dia 7 de agosto de 2026. A organização também convida empresários e instituições a apoiarem o evento por meio de cotas de patrocínio, contribuindo para a realização da corrida e associando suas marcas a uma iniciativa que promove esporte, saúde, cidadania e solidariedade.

Mais informações podem ser obtidas pelo perfil @rpracre ou pelo telefone (68) 99204-0940.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom