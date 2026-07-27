Oitavas de final da Copa Libertadores: a prévia para as equipes brasileiras

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Nenhum país está melhor representado do que o Brasil neste início das oitavas de final da Copa Libertadores. Todas as seis equipes conseguiram avançar para a próxima fase da competição, embora a pressão agora atinja outro patamar com o início do mata-mata.

Cada equipe, no entanto, tem qualidade de sobra para impressionar, e os torcedores podem muito bem ter a expectativa de uma final 100% brasileira, exatamente como ocorreu em 2025. Flamengo e Palmeiras, os dois finalistas daquela edição, voltarão a concentrar grande parte do favoritismo nas casas de apostas, especialmente com as operadoras oferecendo promoções como o código de indicação Betano com Torcedores.

Contudo, antes que qualquer clube possa começar a focar na grande decisão, a atenção total precisa estar voltada para os próximos confrontos e adversários. E, embora o Brasil como nação tenha feito uma excelente campanha na fase de grupos da Libertadores, é certo que pelo menos uma equipe do país se despedirá do torneio nesta etapa.

Flamengo desponta como favorito diante do Cruzeiro em duelo doméstico

O desempenho do Flamengo na Libertadores até o momento tem sido primoroso; o Rubro-Negro é uma das duas únicas equipes que terminaram a fase de grupos de forma invicta. O time comandado por Leonardo Jardim tem sido letal no ataque, ostentando a segunda melhor marca de gols marcados de todo o torneio, e se mostrado igualmente dominante no setor defensivo, sofrendo apenas dois gols.

Esse cenário não é dos mais animadores para o Cruzeiro, apesar de a Raposa ter sofrido apenas uma derrota no Grupo D. A equipe pecou bastante nas finalizações, desperdiçando 17 chances claras de gol, e o retrospecto recente diante do Flamengo não traz boas recordações: foi apenas uma vitória nos últimos 10 encontros entre as duas equipes. Todos os sinais apontam para uma provável eliminação do time de Artur Jorge.

Fluminense com a missão de despachar o Independiente Rivadavia

No Grupo C, o Fluminense foi surpreendido em casa pelo Independiente Rivadavia, antes de arrancar um empate em 1 a 1 no jogo de volta. Agora, os comandados de Luis Zubeldía terão a oportunidade de finalmente dar o troco na equipe argentina.

O mercado de apostas mantém o favoritismo do lado brasileiro apesar da fase recente, sem dúvida pelo fato de o Rivadavia estar disputando um mata-mata de Libertadores pela primeira vez em sua história. Os Azules mostraram vulnerabilidades defensivas em alguns momentos, sofrendo seis gols na fase de grupos, e o ataque do Flu, agora reforçado pela chegada de Hulk, pode encontrar facilidades contra o adversário. A defesa tricolor, por outro lado, precisará encontrar uma forma de anular o artilheiro da competição, Álex Arce.

Palmeiras busca espantar o azar histórico contra o Cerro Porteño

Apesar de ser considerado um dos grandes favoritos ao título, o Palmeiras sofreu com a falta de consistência no Grupo F, amargando uma derrota e um empate diante do Cerro Porteño para terminar na segunda colocação. A torcida alviverde espera que Abel Ferreira tenha tirado lições e encontrado a fórmula para desbancar os gigantes paraguaios, já que mais duas batalhas contra El Ciclón estão a caminho.

É preciso ressaltar, contudo, que houve uma certa dose de azar na derrota sofrida na fase de grupos, noite em que o Palmeiras carimbou a trave três vezes. De modo geral, o time tem jogado bem: José Manuel López divide o topo da tabela de assistências e a equipe, coletivamente, criou 18 chances claras de gol. Mais importante ainda, este é um elenco que conhece o caminho das vitórias, uma bagagem fundamental para a fase eliminatória, na qual o clube busca apagar a frustração do vice-campeonato na última final da Libertadores.

Corinthians e Mirassol conseguirão avançar?

Embora o Corinthians tenha garantido a liderança do Grupo E com apenas uma derrota, o Timão agora tem pela frente um adversário indigesto: o Rosario Central. Os argentinos ostentam a melhor defesa da competição, tendo sido vazados apenas uma vez, enquanto os atacantes corintianos vêm enfrentando dificuldades para manter um impacto ofensivo consistente — prova disso é o fato de o zagueiro Gustavo Henrique liderar as estatísticas de artilharia da equipe na Libertadores. O time precisa de um rendimento maior de nomes como Yuri Alberto e Pedro Raul, especialmente considerando que Rodrigo Garro tem criado jogadas de perigo com uma regularidade impressionante.

O Mirassol, por sua vez, esteve muito perto de garantir a primeira colocação do Grupo G, amparado por uma solidez defensiva que serviu de espinha dorsal para as suas quatro vitórias. É muito provável que o técnico Rafael Guanaes lance mão de um plano tático semelhante ao que garantiu o triunfo por 2 a 0 na fase de grupos contra a LDU, explorando a linha alta da defesa adversária com investidas nas costas da zaga por meio de Carlos Eduardo, Edson Carioca e as constantes ultrapassagens dos laterais. Essa estratégia tem tudo para impulsionar mais uma vitória da equipe brasileira, embora os equatorianos venham com sede de vingança e prometam ser um adversário bastante complicado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom